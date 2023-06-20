新华社柏林6月19日电 专访：中国市场不仅是销售市场更是创新的先锋市场——访德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐

新华社记者朱晟

德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐日前在接受新华社记者书面专访时说，中国汽车行业已发生深刻转型和变革，中国市场不仅是销售市场，更是创新的先锋市场。

高乐表示，中国已成为全球最大新能源车市场，在电池制造、电动车零部件等方面全球领先。中国市场高质量发展将催生诸多新发展领域，这将为中德企业之间的合作带来更多机遇。

目前，宝马沈阳生产基地是宝马集团全球最大的生产基地。宝马集团还在中国建立了德国之外最大的研发和数字化体系。高乐说，对宝马集团而言，中国不仅是全球最大的单一市场，更是重要的创新源泉。宝马要充分借助中国在创新方面的领先地位，不断推动技术创新，真正做到 “在中国，为中国，为世界”。

高乐指出，可持续发展和绿色经济将变得更加重要，并带来更多机会。循环经济也是德中之间展开合作、实现共赢的领域之一。

现阶段，宝马集团在中国有超过460家本土供应商。高乐说，一方面，宝马将大量先进技术带到中国，与更多本土供应商实现合作共赢，共同促进产业集群发展；另一方面，宝马也将充分借助中国在电动化、数字化等领域的领先性，推动技术创新和高端智能制造，实现高质量发展。

据了解，宝马集团在中国设有北京、上海、沈阳和南京四个创新研发基地，还有专注于提高消费者数字化体验的领悦数字信息技术有限公司。

高乐介绍，过去3年，宝马在中国的研发团队人数增至3倍。如今，宝马在中国有超过3200名设计师、工程师、新能源车和软件专家，他们与中国科技伙伴紧密合作，共同打造前沿创新技术，“这些都反映了我们在创新方面的高质量发展”。

高乐还表示，中国是世界创新的主要驱动力，宝马集团对于中国市场的中长期发展充满信心。宝马沈阳生产基地自2010年起累计获得投资近1000亿元人民币。合资公司华晨宝马合同已延长至2040年，充分反映了宝马深耕中国市场的决心。

“我们相信，进一步扩大对外开放带来的是互利共赢，这不仅有助于培育强大的市场，也将助力经济高质量发展。”高乐说。

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