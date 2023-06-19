新华社北京6月19日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”世界大、中、小学生中文比赛近日分别在日本、毛里求斯、马耳他、缅甸、安提瓜和巴布达举行。

第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛日本赛区决赛17日在东京举行，来自日本各地的9名参赛选手围绕“追梦中文，不负韶华”这一主题讲述了学习中文的心路历程，展示了优秀的中文水平和丰富的知识储备。福冈县立中学的高二学生赤崎爱拔得头筹。她说，希望未来从事和中文相关的工作，为日中友好贡献自己的力量。

中国驻日本大使馆教育处参赞陈丽萍表示，民间友好是中日关系的独特优势，是一代一代友好人士缔造传承的优良传统。今年恰逢《中日和平友好条约》缔结45周年，希望大家以此次活动为契机，深入了解中国文化和社会发展，做新时代中日交流的使者，为两国友好事业发展注入青春的活力。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛暨第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛毛里求斯赛区决赛17日在毛里求斯大学礼堂举办。12名参赛选手在演讲中阐述了对“天下一家”和“追梦中文，不负韶华”的深刻理解，表达了对中国语言文化的热爱，以及为推动中毛友谊贡献力量的梦想和心愿。经过激烈角逐，来自密德萨斯大学的王杰和来自勒波旦纳法语学校的黄依雯分别获得了大学生组和中学生组的冠军。

中国驻毛里求斯大使朱立英表示，近年来中毛两国在中文教育领域交流合作取得巨大进展。期待更多毛里求斯青年通过“汉语桥”了解中国，去中国学习、旅游和工作，并参与到中非合作项目之中，成为传播中毛友谊、促进两国文化交流与合作的友好使者。

第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛马耳他赛区决赛17日在位于哈姆伦的马耳他音乐学院举行。参赛选手以“追梦中文，不负韶华”为主题，用中文进行主题演讲。来自马耳他圣马丁中学十年级的学生安娜·杜比尼纳获得一等奖，她也将在今年暑期赴中国参加“汉语桥”全球决赛。

中国驻马耳他大使馆首席馆员彭熠军参赞表示，语言体现了一个民族的文化价值，期待“汉语桥”能成为沟通之桥、理解之桥、友谊之桥，希望同学们能做两国友谊的“小大使”，成为文明互鉴的促进者和人民友好的传承者。

第3届“汉语桥”世界小学生中文秀缅甸仰光赛区决赛18日落下帷幕。本次比赛以“快乐中文”为主题，参赛的20名小学生通过充满中国文化元素的歌舞、手语、剪纸、演讲等形式，展示了他们学习中文和中国文化的成果。经过角逐，来自博文学校的谭贤恩夺得本次比赛的一等奖，获得参加全球决赛的资格。

中国驻缅甸大使馆公使衔参赞曹静表示，中缅之间的交流合作日益增多，缅甸各界也掀起了中国热、中文热。希望参赛选手们努力学中文，快乐学中文，增长与中国和世界沟通交流的本领，做促进中缅两国人民交流合作的使者，传承中缅“胞波”情谊，共创中缅关系更加美好的明天。

第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛安提瓜和巴布达赛区决赛暨安巴第三届中学生中文比赛15日在安巴首都圣约翰成功举行。经过演讲、问答、才艺表演等环节角逐，来自安提瓜女子中学的爱丽沙凭借流利的中文演讲、丰富的中国文化知识和一曲大提琴独奏《茉莉花》夺得冠军。

中国驻安巴大使张艳玲说，安巴中学生中文比赛举办三年以来，参赛人数更多、参与范围更广泛、比赛内容更丰富，安巴中文学习朋友圈不断扩展，成为体验多样文化、增进交流互鉴的重要平台。站在中安建交40周年的新起点，中方愿与安方共同努力，开创文化交融、民心相通新局面，推动两国传统友谊代代相传、历久弥新。（参与记者：岳晨星、凌馨、陈文仙、张东强、朱雨博、吴昊）

(责编：于洋、刘慧)