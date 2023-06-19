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瑞士侨界举办音乐会歌唱“一带一路”

2023年06月19日18:37 | 来源：新华网
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新华社日内瓦6月18日电（记者陈俊侠 肖淼晨）18日晚，瑞士福建同乡会等7个侨团在日内瓦举办“唱响‘一带一路’的赞歌”音乐招待会，中瑞各界人士300多人参加活动，共同聆听“一带一路”倡议提出10周年以及中瑞自贸协定签署10周年来的美妙乐章。

“丝绸古道车马行，中欧班列启新程。回首千年驼铃远，喜看今朝共同赢……”在手风琴悠扬的伴奏中，30名中瑞青少年饱含感情、铿锵有力地朗诵诗歌《丝路礼赞》。参加朗诵的中学生施茜尹说：“能参加‘一带一路’诗朗诵活动，我感到无比荣幸和骄傲。尽管身处他乡，但我们时刻关心祖国的最新发展，时常感受到来自祖国的牵挂与呵护。今晚的演出，让我与祖国联系得更加紧密，将令我终生难忘。”

瑞士圣普雷室内乐团当晚为观众演奏了《红旗颂》《尼罗河畔的歌声》《黄河》《威廉·退尔》序曲等8个曲目。乐团指挥赵元说，这些曲目是精心选取的，既有欧洲歌剧，也有中国著名钢琴协奏曲，还有世界其他地区的知名音乐曲目，充分展示了“一带一路”连接世界、合作共赢的内涵。

中国驻瑞士大使王世廷说：“今晚的演奏中，不仅有经典的欧洲古典音乐，也有别具中国传统文化和时代特征的曲目。让我们用音乐架起跨越国界、联通中外的友谊之桥，共同聆听中欧文明融合而成的美丽乐章！”他还表示，中瑞自贸协定是中国同欧洲大陆国家签署的首份自贸协定，为两国经贸合作注入了强劲动力。

瑞士外交部官员让-吕克·奥施表示，他很高兴受邀观看了这么高水平的演出。“瑞中两国签署了自贸协定，这是两国发展经济关系的基础。此外，中国的‘一带一路’倡议向世界开放，瑞士也参与其中。”

世界贸易组织副总干事张向晨在活动现场说：“贸易可以为世界和平做出贡献。从古代的丝绸之路到今天的‘一带一路’，从世界贸易组织《贸易便利化协定》到《中国-瑞士自由贸易协定》都证明了这一点。国家之间多一些贸易，各国人民之间多一些沟通，世界就多一分和平。”

(责编：于洋、刘慧)

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