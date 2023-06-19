新华网里斯本6月19日电（记者温新年 陈文仙）应葡萄牙波尔图大学孔子学院的邀请，第18期中国援马耳他医疗队队长、地中海地区中医中心主任董晓燕近日在该大学举行两场中医文化讲座及中医体验活动，吸引众多师生及社会人士参加。

6月15日，葡萄牙波尔图大学孔子学院举行的中医文化讲座上，一名女士在体验中医治疗。（葡萄牙波尔图大学孔子学院供图）

董晓燕简要介绍了地中海地区中医中心及中国医疗队30年来开展医疗及文化工作的情况，并就中医的起源、基本理论、临床治疗方法及中医国际化现状做了详细介绍。在互动环节，听众争相体验针灸、拔罐、推拿等中医治疗手法。

安若斯·席尔瓦·门德斯长期被颈椎病困扰，听到针灸对颈椎病有很好的疗效，她第一个参与体验。治疗结束后她对记者说：“治疗后感觉颈部无比轻松，像搬走了一座大山。中医太神奇了！”她计划到葡萄牙其他中医诊所继续进行治疗。

索拉娅·帕谢科是一名中国文化爱好者，她就中医理论来源同董晓燕进行了深入探讨。中医讲究整体观念，注重人和自然的关系，这些都深深吸引了她。

内尔松是波尔图大学孔子学院的学生兼记者，正准备写一篇关于运动损伤康复治疗的文章。通过查阅文献，他得知中医在这方面有很好的疗效，此次讲座让他亲眼看到治疗前后体验者的变化，对中医疗效有了进一步认识。他表示要把中医治疗写进文章，以后有机会还要去中国学习。

据波尔图大学孔子学院中方院长易宗勇介绍，学院开设四年来吸引了众多中国文化爱好者，掀起了学习中文的热潮。中医文化作为中国传统文化的重要组成部分，历经数千年依然具有鲜活生命力，是中西文化交流的内容之一。让海外民众通过中医药进一步读懂中国、读懂中国历史和文化，是组织本次活动的初衷。

今年是中国援外医疗队派遣60周年，也是中国援马耳他医疗队派遣30周年。董晓燕向记者表示，除了开展中医临床诊疗，开展中医文化交流也是医疗队的重要工作内容之一。“我们将立足地中海地区中医中心，将工作范围辐射至欧洲其他国家，进一步推动中医国际化进程。”她说。

(责编：于洋、刘慧)