新华网东京6月19日电（记者岳晨星）第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛日本赛区决赛17日在东京举行，来自福冈县立中学的高二学生赤崎爱拔得头筹。

本届比赛分为命题演讲、中国知识问答和才艺表演三部分。来自日本各地的9名参赛选手围绕“追梦中文，不负韶华”这一主题讲述了学习中文的心路历程，展示了优秀的中文水平和丰富的知识储备。在才艺表演环节，参赛选手还展示了京剧、武术、剪纸、古诗朗诵等才艺，并表达了对中国文化的热爱。他们的精彩表现赢得现场观众阵阵掌声。

中国驻日本大使馆教育处参赞陈丽萍在致辞中表示，语言是了解一个国家的钥匙，通过学习中文和参加“汉语桥”交流项目，可以了解到丰富多彩、立体全面的中国。今年恰逢中日和平友好条约缔结45周年，希望大家以此次活动为契机，深入了解中国文化和社会发展，做中日交流的使者，为两国友好事业的发展注入活力。

日中友好协会理事长冈崎温表示，今年是日中和平友好条约缔结45周年，是值得纪念的一年。积极开展民间交流很有必要，而讲中文对于相互交流有重要的意义，希望大家进一步提高中文水平，学习中国文化，加深对中国的理解。

此次活动由中国教育部中外语言交流合作中心主办，日本中国友好协会承办，中国驻日本国大使馆提供支持。

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