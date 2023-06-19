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苦苦抗争7000天 冲绳民众再表反对驻日美军基地决心

2023年06月19日14:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月19日电 日本冲绳县部分民众18日在名护市边野古举行集会，抗议驻日美军基地搬迁至当地的计划。当地民众表示，他们已就此事与日本中央政府抗争长达7000天，这次集会再次表明他们反对美军基地的决心。

　　日美政府1996年商定，把位于冲绳县普天间的美军基地搬迁至名护市边野古，搬迁需要填海造地并新建两条飞机跑道。冲绳民众对此表示强烈反对，要求美军基地彻底迁出冲绳。

　　2022年5月15日，在日本冲绳，冲绳民众在会场外强烈抗议，要求削减冲绳美军基地规模甚至将美军基地全部撤出。新华社记者 张笑宇 摄

　　2004年4月19日，当地民众首次在边野古海边以静坐形式举行抗议集会。截至本月18日，这场抗争已长达7000天。一名参与集会的民众说：“我们被迫长期抗争，希望人们能了解我们的处境。”

　　冲绳当地媒体18日报道，边野古等多地10多年来饱受美军废弃弹药处理点的噪音困扰，其中一个处理点距居民住宅仅有大约两公里。美军处理一些未使用的炮弹时毫无预兆地发出巨大响声，给附近居民造成身心负担，一些房屋出现裂缝。

　　2015年5月17日，在日本冲绳县那霸市，抗议者在集会上手举“不要边野古新基地”的标语。新华社记者 刘天 摄

　　当地一名居民说：“巨大的震动突然来袭，几乎震碎了玻璃窗，给我带来很大的精神压力。”

　　驻日美军在日本拥有治外法权，不受日本司法管辖。美军基地导致的安全事故、飞机噪音、美军犯罪等问题长期困扰冲绳当地民众。（张旌）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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