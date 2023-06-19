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最新停火协议生效 苏丹武装冲突暂时恢复平静

2023年06月19日14:38 | 来源：新华网
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　　新华社开罗6月19日电 苏丹武装部队和快速支援部队达成的最新停火协议18日生效，包括首都喀土穆在内的各交战区域暂时恢复平静。

　　苏丹冲突双方17日在沙特阿拉伯吉达达成72小时停火协议，停火从喀土穆时间18日6时开始。另外，一场多方参与的人道主义会议定于19日在瑞士日内瓦召开，旨在承诺支持对苏丹的人道主义援助。

　　据阿拉伯媒体报道，一些苏丹居民说，短暂停火不足以恢复生机，希望停火协议有效期更长一些，直至“全面停火”。持续两个多月的冲突已导致食物和医疗等基本服务严重短缺。苏丹医疗界人士证实，位于交战区四分之三的医院已完全停止运营。

　　由联合国、非洲联盟和东非国家地区组织“政府间发展机构”组成的三方机制18日表示，约有2500万人需要人道主义援助和保护，占苏丹总人口一半以上。国际移民组织数据显示，苏丹武装冲突已导致约220万人流离失所，其中约52.8万人逃至邻国。

　　4月15日，苏丹武装部队与快速支援部队之间爆发武装冲突。武装冲突起始于喀土穆南郊，后迅速蔓延至喀土穆全城和其他各州。冲突双方经国际斡旋曾数次达成短暂停火协议。（参与记者：王昊）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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