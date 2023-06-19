新华社北京6月18日电 由南非等非洲国家领导人和特使组成的和平代表团近日访问俄罗斯和乌克兰，推动解决俄乌冲突。包括联合国秘书长在内的各方人士认为，非洲国家在俄乌之间劝和促谈，为推动解决俄乌冲突展现了责任与担当。

联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部举行的记者会上回答相关问题时表示，他一直鼓励促和行动，此次非洲国家代表团俄乌之行是基于相关国家良好意愿的一个重要倡议。此外，古特雷斯的副发言人哈克说，联合国方面欢迎各国为推动俄乌之间实现和平而作出的努力。

南非总统拉马福萨在启程前往乌克兰时表示，俄乌冲突造成人员伤亡、负面经济影响和紧张局势，其严重后果给很多国家带来影响。此次非洲国家代表团俄乌行将为如何解决冲突带去“非洲视角”，提出的和平倡议是对各方已提出倡议的补充。

赞比亚非政府组织南部非洲建设性解决争端中心执行主任博尼法斯·钦贝表示，世界在和平共处基础上才能实现共同发展，结束俄乌冲突符合各方利益。中国始终致力于维护世界和平，坚持和平解决俄乌危机的立场广受欢迎。非洲国家此次派代表团劝和促谈，就推动解决俄乌冲突提出的方案也具有重要意义。

乌干达总统政治事务私人秘书奥古斯丁·奥图科表示，俄乌冲突导致小麦、燃料和其他石油副产品价格上涨，非洲等其他地区国家也直接或间接受到影响。非洲国家是世界和平的利益相关方，有责任和义务为世界和平与团结作出贡献，推动俄乌之间实现和平。长期以来，非洲地区受到战争和各种冲突的困扰。近年来，非洲国家领导人直接或间接参与推动了本地区多国冲突的和平解决。这表明，非洲国家是和平的推动者，也具备这样的能力。

乌干达卡文迪什大学讲师伊拉·科罗马表示，非洲国家从自身经历中体会到，暴力无法带来和平与安全，只有通过对话才能实现。中国倡导通过谈判和平解决俄乌冲突，在推动实现和平方面提出的倡议具有重要意义。此次非洲国家代表团的促和行动十分明智，显示出非洲已融入全球治理并在此方面崭露头角。

几内亚比绍社会学家迪亚曼蒂诺·洛佩斯说，俄乌冲突在不同领域对非洲产生巨大影响，特别是在经济上，导致粮食等产品价格飙升、天然气短缺等问题。洛佩斯说，这场冲突最终不会有赢家，他赞同通过对话寻求和平解决冲突，赞赏中国在这方面扮演的角色。（参与记者：尚绪谦、谢江、吉莉、彭立军、王子正）

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