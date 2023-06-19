新华社东京6月18日电 通讯：走近民众 展现魅力——“水韵江苏”活动让日本民众向往中国之旅

新华社记者郭丹 钞文

婉转悠扬的昆曲、生动活泼的木偶、诗意流淌的美景……17日上午，江苏省文化和旅游厅主办的“水韵江苏”文旅公众推广活动亮相东京街头，让日本民众近距离感受到江苏各地市丰富深厚的文化魅力，对中国之旅心生向往。

“今天的演出太精彩了，非常震撼。我几十年前去过一次江苏，但这次看完展演，感觉江苏变化非常大，太美了！希望能再去江苏旅游。”日本民众近藤激动地告诉记者。

日本旅行作家协会会员铃木一吉在观看完精彩的如皋杖头木偶戏演出后来到南通展台前仔细观看木偶。“我是第一次看到这样的木偶表演，非常有特色，我想日本看过这个表演的人也不多，”铃木对记者说，“能在东京繁华街头体验到中国非物质文化遗产，真让人感动。”

17日至18日，江苏省文化和旅游厅携南京、苏州、盐城、南通、泰州、镇江、宿迁7个地级市及东台、兴化、宜兴3个县级市一起来日本进行文旅推介。除开幕式精美的舞台展演外，现场还设置了各地市主题推介展区及非物质文化遗产展区，还有各类互动体验活动。

江苏省文化和旅游厅副厅长马龙表示，江苏与日本文化交往历史源远流长，我们希望以走上日本街头的形式，通过特色展演、主题推介、非遗互动、美食品鉴等活动，让日本民众以可视、可触、可感的立体方式，面对面深度了解江苏丰富的特色文旅资源，全方位感受东方文化和美学的魅力所在。

在非物质文化遗产广陵插花展台前，装在青铜器内的插花吸引不少日本民众驻足观赏。广陵插花传承人郁睿文告诉记者，在儒家经典《周礼》中，就有关于用鲜花祭祀天地的文字记载，希望日本民众能通过活动了解中国传统插花文化。

欣赏东台发绣、手绘一把苏扇、拓印木版年画、观赏盐城盐雕和南京绒花……演出结束后，民众一边拿着通关卡片到各地市展台前听取人文介绍，一边在互动体验中感受各地非物质文化遗产的魅力。

日本民众杉山在参观后告诉记者：“我去过中国很多次，尤其喜爱江苏，但通过今天的推介活动，我才知道江苏还有这么多美丽的县市，非常期待能再去中国。”

在泰州展区前，不少日本民众玩得不亦乐乎。泰州早茶蟹黄包变身可爱的毛绒玩偶大包子，大家正兴致勃勃地使用超长筷子进行夹包子比赛。此外，套鸭子、西瓜投篮、拼图作战等趣味游戏也让日本民众流连忘返。一位女士说：“这是我第一次这么近距离地了解江苏，希望有一天能带家人一起去看看。”

到过江苏多次的日中协会理事长濑野清水对记者说：“今天的推广活动亲切又有魅力，让我感觉仿佛置身江苏、在江苏旅游。希望今天的活动能让更多人喜欢上江苏，喜欢上中国。”

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安表示，此次江苏省举办的立体式推广活动是江苏各地市景区在日本的一次集中亮相，相信一定能为两国旅游市场的蓬勃复苏与发展注入活力。“作为中日两国信息交流的窗口，我们希望能积极发挥桥梁纽带作用，助力两国入境游市场稳步复苏。”

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