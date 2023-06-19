新华网桂林6月18日电（何媛）多位棉花业内人士呼吁全产业链的企业共同参与到中国自己的可持续棉花标准认证体系建设中来，提升中国棉花在世界范围内的品牌力量，助推相关产业对外出口。

他们是在2023中国国际棉花会议的“可持续棉花与高质量发展”圆桌论坛上作出上述呼吁的。6月15日至16日，2023中国国际棉花会议在广西桂林举办。

6月16日，在2023中国国际棉花会议“可持续棉花与高质量发展”圆桌论坛上，嘉宾进行深入交流。（主办方供图）

在国际上，不少国家正在推动本国的棉花标准认证体系，中国棉花行业也在加速推进可持续棉花标准。据介绍，2021年6月，中国棉花协会联合中国纺织品进出口商会等4家行业协会发起“中国棉花可持续发展项目（CCSD）”，致力于打造中国首个可持续棉花标准、认证和评价体系。该项目以“生产可持续棉花、推广可持续棉花”为目标，以“环境友好、品质优良、尊重劳动、全程可追溯”为理念。

中国棉花协会于2022年4月发布实施“中国棉花”可持续生产标准。当年，CCSD完成超过120万亩棉田的生产审核认证，共生成可持续棉花17万吨。本次会议上，首批来自三个品牌共19款可持续棉花终端产品挂牌，可供消费者选择。

在参加圆桌论坛的新疆利华（集团）股份有限公司总经理李德华看来，推进中国自己的标准非常有必要。他认为，认证后的产品将获得品牌力量，尽管参与初期会耗费精力和财力，但坚持做下去，企业最终必将受益。整个产业链的企业都参与进来，将有助于提升中国棉花产业链在世界上的声誉。

深圳全棉时代科技有限公司副总裁刘华表示，有了标准认证，品牌端众多参与者才能在健康的生态中展开良性循环，消费者也能快速识别优质产品。“建立标准，从0到1的过程真的很难，但非常有价值。”刘华说。

对于中国标准认证的前景和中国相关产业发展，行业人士充满信心。无锡一棉纺织集团有限公司董事长周晔珺介绍，企业使用的新疆棉、新疆纱获得全球很多知名品牌的认可。行业参与者应该充满行业自信和专业自信，积极参与到认证项目中。“久久为功”，通过不懈努力提升品质，实现可持续的高质量发展，在国际市场发出中国声音。

责扬天下（北京）管理顾问有限公司常务副总裁兼首席运营官管竹笋看好中国棉花可持续发展项目的前景。他认为，这一项目完全与国际接轨，理念也与联合国2030可持续发展目标一致。他建议，企业要结合实际适度有序推进，同时倡导开放参与、多方借鉴、坚持推进。

中国棉花协会常务副会长兼秘书长王建红表示，建立棉花可持续标准的目的，是为了在更高水平、更大范围内规范生产、促进消费、提升价值。他呼吁，通过全产业链的团结努力，推动可持续生产方式和消费方式的转变，创造中国棉花产业可持续的未来。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)