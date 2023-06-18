新华网北京6月18日电（记者 李雪梅）由中国社会科学院世界经济与政治研究所《世界经济与政治》编辑部主办、中国社会科学院国家全球战略智库协办的“区域国别学与国际关系学：融合与创新”研讨会17日在北京举行。来自中国社会科学院、清华大学、复旦大学、外交学院和南京大学等科研院所和高校的学者，以及中国社会科学院国际研究学部各期刊代表齐聚一堂，共话区域国别学与国际关系学的融合创新。

中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所所长、《世界经济与政治》主编张宇燕在致辞中指出，区域国别学作为一门具有显著跨学科特征的新兴学科，在当今时代具有广阔的发展前景，完全能够逐步建立起具有自身特点的假定、概念与理论体系，以及较为清晰的学科边界，提出属于自己的命题和检验命题的方法和逻辑。

张宇燕表示，在世界百年未有之大变局加速演进的背景下，推进中国特色的区域国别学学科体系、学术体系、话语体系建设，要把人类命运共同体理念等极具中国色彩的价值观念融入其中，以求实现一个更加和平、繁荣、安全与可持续的世界。

随后，与会学者和期刊代表围绕区域国别学的理论建构，如何推动区域国别学与国际关系学的相互促进，如何实现区域国别研究理论创新，以及学术期刊在区域国别学与国际关系学的融合创新中如何发挥作用等议题展开深入交流与对话。

中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长庞大鹏在总结发言中指出，区域国别学是典型的交叉学科，与会学者从不同学科视角贡献真知灼见，尽管观点有交锋，但通过融合、碰撞和创新，最终有助于形成共识。世界是丰富多彩的，世界文明的多样性，是人类社会的基本特征，区域国别研究强调的地域独特性本质上与世界文明的多样性对立统一。今后区域国别学将继续加强系统研究和理论研究。

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