新华社圣彼得堡6月16日电（记者华迪 安晓萌）俄罗斯联邦萨哈（雅库特）共和国领导人艾先·尼古拉耶夫在2023年圣彼得堡国际经济论坛举行期间接受新华社记者专访时表示，中国提出的“一带一路”倡议在加强欧亚大陆互联互通方面发挥着关键作用。

“我们高度赞赏中国在解决欧亚大陆广阔土地互联互通方面所采取的举措，特别是中国领导人提出的‘一带一路’倡议至关重要。如今在俄罗斯境内，包括在萨哈（雅库特）共和国内，有多个合作项目正在该倡议下落实。”尼古拉耶夫说。

他以北方航道的发展为例向记者介绍道，北方航道项目的大部分沿着萨哈（雅库特）共和国临北冰洋的海岸线延伸。它可以快速将包括中国在内的亚太地区国家与西方市场和俄罗斯市场连接起来，“这个项目的尽快推进对我们非常重要”。

北方航道是连接亚洲和欧洲地区最短的海上航道，大部分航段位于俄罗斯北部沿海的北冰洋海域。

尼古拉耶夫表示，俄中两国在“一带一路”框架下合作的另一个重要方向是铁路合作，目前双方正在就建设贾林达-漠河铁路过境点项目进行讨论，这将为一些商品从俄罗斯萨哈（雅库特）共和国运送至中国黑龙江开辟最短路线。

在尼古拉耶夫看来，“一带一路”是一个具有全球意义的重要平台，俄罗斯非常需要它，整个世界都需要它。共建“一带一路”合作将有力推动世界经济发展、国际贸易和俄中贸易往来，从而推动俄罗斯和中国更快发展。

“我们与黑龙江省的友好交往历史悠久。”尼古拉耶夫说，雅库茨克近期将举办一个专门讨论萨哈（雅库特）共和国与黑龙江省等中国地方合作的论坛，这将有助于双方更好地了解彼此，增进友谊。

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