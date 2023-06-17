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外交部发言人就中美关系相关问题答记者问

2023年06月17日08:52 | 来源：新华网
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新华社北京6月16日电（记者曹嘉玥）外交部发言人汪文斌16日在例行记者会上就中美关系相关问题答记者问。

汪文斌说，习近平主席多次指出，中美关系不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，双方应该正确看待对方内外政策和战略意图，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，找到两个大国正确相处之道。这不仅符合两国人民利益，也是国际社会普遍期待。

“美国将中国视为‘最主要竞争对手’和‘最重大地缘政治挑战’，这是对中国的严重误判。”汪文斌表示，中美在经贸等领域存在一些竞争，但不能搞你输我赢的恶性竞争，更不能打着竞争的幌子行遏制打压之实，剥夺中国的正当发展权利。这不是所谓的“负责任竞争”，而是极不负责任的霸道行径，只会将中美推向对抗，将世界推向分裂。

汪文斌强调，美方不要幻想“从实力地位出发”和中国打交道。中美两国必须在相互尊重、平等相待的基础上发展彼此关系，尊重彼此在历史文化、社会制度、发展道路上的不同，照顾彼此核心利益和重大关切。

汪文斌说，美方总是讲，中美要开展对话沟通，要为中美关系加装“护栏”“兜底”。中方对话沟通的大门是敞开的，两国的沟通也一直没有中断。“沟通要解决双方的关切，要有实际效果、解决问题，不能一边沟通、一边损害对方利益，不能说一套、做一套。”

“中方再次敦促美方将拜登总统作出的积极表态落到实处，停止干涉中国内政、损害中方利益，停止对华遏制打压，同中方相向而行，排除障碍，创造条件，推动中美关系逐步重回稳定发展轨道。”汪文斌说。

在回答中方对美国国务卿布林肯访华有何期待的提问时，汪文斌说，布林肯访华期间，中美双方将就中美关系及共同关心的重要国际和地区问题交换意见。中方将阐明对中美关系的立场和关切，坚决维护自身利益。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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