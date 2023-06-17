新华社哥本哈根6月16日电 通讯：不以山海为远——中国传统文化惊艳丹麦凡岛国际风筝节

新华社记者林晶

丹麦西陲，白沙海岸绵延数公里，海风带起碧浪，点点白帆迎风招展，形态各异的风筝翱翔在凡岛的晴空上。6月10至24日，一年一度的丹麦凡岛国际风筝节在这里举行。

凡岛风筝节是欧洲地区参与人数最多的风筝节之一，每年吸引着超过5000名来自世界各地的风筝爱好者来此交流切磋。今年不同的是，来自中国的“游龙惊鸿”与米老鼠、唐老鸭翩翩起舞；老北京传统“沙燕儿”风筝与“螃蟹”和“热带鱼”风筝在空中“嬉戏玩耍”；盘鹰风筝掠过游人，栩栩如生……

10日至16日，来自中国风筝协会的手工艺人们在凡岛举办了多场风筝专题讲座、工作体验坊及展览，他们凭借传统风筝“扎、糊、绘、放”四艺征服了现场观众，也赢得了国际同行们阵阵喝彩。

索菲·瓦尔邦是由丹麦友好人士组成的“中国凡岛文化协会”主席。据她介绍，在2019年赴中国考察风筝节相关事宜后，经过4年多筹划，终于促成中国风筝协会等单位此次前来参加凡岛国际风筝节。

“虽然中国是风筝的发源地，但很少有人能够去到中国了解中国风筝技艺；这些中国风筝大师来到这里，让更多人有机会近距离地欣赏和了解中国风筝，”来自瑞典的风筝爱好者安德烈亚斯·阿格伦激动地对新华社记者说。

一些来自凡岛本地的风筝爱好者非常喜爱中国风筝，此前还将收集到的中国传统风筝作为珍贵藏品陈列在岛上的“风筝博物馆”中，并主动向身边人介绍中国风筝的魅力。

除了交流风筝文化和技艺，受邀前来的浙江演艺集团还带来了富有东方神韵的演出，通过中国传统歌、舞、乐、杂技等舞台表演形式，令现场观众体验到纯粹“中国风”。

索菲·瓦尔邦表示，这些年世界发生了巨大变化，希望能通过这样的文化交流抚慰人们的心灵，通过友好合作共建和平美丽的世界。

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