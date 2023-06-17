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芬兰新一届联合政府组成并公布施政纲领

2023年06月17日08:41 | 来源：新华网
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新华社赫尔辛基6月16日电（记者陈静 徐谦）芬兰民族联合党等4个政党已就组建联合政府达成一致，并于16日公布了新政府施政纲领及内阁职位分配方案。

芬兰新联合政府由民族联合党、芬兰人党、瑞典族人民党和基督教民主党组成。新政府当天发布公报说，其施政目标是建设一个强大而坚定的芬兰，一个运转良好、安全和公正的社会。政府将确保芬兰的公共财政走上可持续发展道路，并在2031年前实现经济稳定。

公报还说，新政府承诺到2030年将芬兰的研发投入增加到国内生产总值的4%。新政府还将致力于实现减排目标，将清洁电力产量翻番，以增强芬兰在可再生产业投资领域的竞争力和吸引力。

根据内阁职位分配方案，新政府将设总理及18名部长，其中，民族联合党将获得总理和外交部长等8个职位，芬兰人党将获得财政部长、发展合作与对外贸易部长等7个职位，瑞典族人民党和基督教民主党将获得其余4个部长职位。

在今年4月2日举行的芬兰议会选举中，民族联合党胜出并成为议会最大党。依照惯例，该党主席彼得里·奥尔波负责组建联合政府的谈判，并将出任新一届政府总理。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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