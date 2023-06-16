梅世雄、郭明芝

新华社北京6月16日电（记者梅世雄、郭明芝）国防部16日举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人张晓刚就中国军队践行全球安全倡议等回答记者提问。

中国军队践行全球安全倡议 书写命运与共的暖心故事

在回答关于习近平主席复信孟加拉国儿童阿里法·沁相关问题时，张晓刚介绍，近日，习近平主席复信孟加拉国儿童阿里法·沁，鼓励她努力学习、追求梦想，传承好中孟传统友谊。“阿里法·沁是中国海军‘和平方舟’号医院船接生的第一个‘和平宝宝’，她的亲身经历是中孟友好真实写照。”张晓刚说。

张晓刚介绍，“和平方舟”号医院船是中国军队为和平走向世界、服务构建人类命运共同体的生动缩影，已先后10次走出国门，服务43个国家和地区，为25万余人次提供医疗服务，接生7个“和平宝宝”，被誉为生命之舟、希望之舟。党的十八大以来，中国军队始终牢记习主席嘱托，履行大国军队国际责任义务，全面推进新时代国际军事合作，积极提供国际维和、海上护航、人道救援等公共安全产品。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国军队将继续以实际行动践行全球安全倡议，用真诚和爱心书写更多同舟共济、命运与共的暖心故事。

中国军队将赴蒙古国参加“可汗探索-2023”多国维和演习

张晓刚介绍，应蒙古国国防部邀请，中国人民解放军陆军将于6月中旬派出分队，赴蒙古国参加“可汗探索-2023”多国维和演习。

中国海军参加“科莫多-2023”多国海上联合演习

张晓刚介绍，应印度尼西亚海军邀请，6月5日至8日，中国海军导弹驱逐舰湛江舰、导弹护卫舰许昌舰组成舰艇编队，在印尼望加锡市及附近海域参加了“科莫多-2023”多国海上联合演习。

“此次演习分为港岸阶段和海上联演两个阶段，中国海军主要参加了国际海事安全会议、海事展览、国际阅舰式、民事医疗、民事工程、文化交流活动和海上联合演习，并与多国海军围绕非战争军事行动进行交流，加深了彼此的了解与互信，提高了共同应对自然灾害、海事威胁和实施人道救援的能力。”张晓刚说。

中俄联合空中战略巡航有效检验提升两国空军协作水平

张晓刚介绍，6月6日、7日，中俄两军组织实施2023年度例行性联合空中战略巡航。这是自2019年以来两军联合组织实施的第6次战略巡航，有效检验提升了两国空军协作水平。此次行动不针对第三方，与当前国际和地区局势无关。

加方在涉华问题上应谨言慎行

针对加拿大国防部长近日涉华言论，张晓刚在回答有关提问时表示，加方有关言论颠倒黑白、违背事实，我们对此坚决反对。

张晓刚介绍，前不久，中国国务委员兼国防部长李尚福在香格里拉对话会上，鲜明提出中方践行全球安全倡议，倡导建立开放、包容、透明、平等的地区安全合作架构，为维护世界与地区和平稳定贡献中国智慧和中国力量。反观加方，频繁派军机赴中国当面抵近侦察，不远万里随美舰穿航台湾海峡炫耀武力。到底谁是世界和平的“正能量”，谁是全球安全的“破坏者”，国际社会看得清清楚楚。

“我们敦促加方端正对华认知，在涉华问题上谨言慎行，多做些有利于地区和平稳定的事。”张晓刚说。

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