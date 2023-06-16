胡若愚

新华社北京6月16日电 苏丹军方同快速支援部队的武装冲突15日进入第三个月，迄今造成至少2000人死亡、220万人逃离家园。国际斡旋陷入僵局，停火止战遥遥无期。

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“我们最坏的预想，都没想到这场战争会拖这么久。”逃离苏丹首都喀土穆的穆罕默德·哈桑·奥斯曼告诉法新社记者，生活的一切都变了。

他是冲突双方爆发激烈交火后逃离家园的上百万居民之一。“我们不知道今后能不能回家，还是得开启一段新生活。”

苏丹这轮武装冲突4月15日爆发于喀土穆南郊，迅速蔓延至喀土穆全城和其他各州。冲突双方经国际斡旋数次达成停火协议，却未得到落实。

这是4月19日在苏丹喀土穆拍摄的关闭的商店。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

据关注全球冲突活动的“武装冲突地点与事件数据库项目”追踪，截至本月9日，苏丹武装冲突已经造成2000人死亡。

近几天，达尔富尔地区成为主要战场之一。据法新社报道，许多民宅、集市被夷为平地，医院、援助设施遭洗劫。

西达尔富尔州州长哈米斯·阿卜杜拉·阿巴卡尔14日遇害。当天早些时候，他接受沙特阿拉伯一家电视台采访时指认快速支援部队滥杀平民。

这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

苏丹军方领导人阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉指认快速支援部队人员袭杀阿巴卡尔。快速支援部队否认牵涉其中，谴责这一“冷血暗杀”。

喀土穆智库康弗伦斯咨询中心分析师胡卢德·海尔认为，暗杀阿巴卡尔目的或在阻止他曝光达尔富尔地区的杀戮。

按照联合国说法，在达尔富尔地区，这场冲突已导致27.3万人流离失所。

联合国分管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲思警告，达尔富尔地区形势正“迅速恶化为一场人道主义灾难”，是一场“活生生的噩梦”。

拒提议

按照法新社说法，苏丹冲突双方多次违反停火协议，导致美国和沙特的斡旋陷入僵局。

东非政府间发展组织试图重启停火对话，本周早些时候宣布，肯尼亚将主持一个四国工作组，寻求化解这场危机。成员包括埃塞俄比亚、索马里和南苏丹。

苏丹外交部14日在一份声明中拒绝肯尼亚担任四国工作组主席，指认肯尼亚政府立场倾向快速支援部队，向后者提供庇护和各种形式的支持。

肯尼亚总统威廉·鲁托近几周分别会晤快速支援部队和苏丹军方高层人士，并提议安排布尔汉和快速支援部队领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛在某个东非邻国的首都“面对面会谈”。

一名不愿公开姓名的苏丹政府官员告诉法新社记者，鉴于冲突没有任何减弱迹象，布尔汉和达加洛不会“坐到同一张桌子旁”。

5月14日，从苏丹撤离的也门公民抵达萨那国际机场。新华社发（穆罕默德·穆罕默德摄）

国际移民组织说，苏丹武装冲突已经导致220万人逃离家园，其中52.8万人逃到邻国。联合国说，2500万人需要援助，占苏丹全国人口超过一半，但联合国只筹集到一小部分援助资金。

无国界医生组织工作人员安雅·沃尔茨说，许多逃难平民在冲突中失去亲人，家园被毁。

“我们一无所有，”逃离喀土穆的艾哈迈德·塔哈说，“国家被完全摧毁了……苏丹每一寸土地都是灾难区。”（胡若愚）

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