新华网北京6月16日电 乌兹别克斯坦国家通讯社社长阿卜杜赛义德·库奇莫夫16日在新华网发表题为《乌中关系前景广阔》的署名文章。文章如下：

乌中关系前景广阔

乌兹别克斯坦国家通讯社社长 阿卜杜赛义德·库奇莫夫

鉴于中国在国际舞台上发挥的关键作用，全球对中国的发展和未来规划都表现出了巨大的兴趣。

作为亲密友好国家和可靠战略伙伴，乌兹别克斯坦一直密切关注着在中国发生的巨大变化。

正如乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫所强调的，乌兹别克斯坦特别关注中国在实现全方位的社会公正，消除绝对贫困，以及促进共同富裕和平等方面的经验。

去年，中国国家主席习近平对乌兹别克斯坦的国事访问是我国人民生活中的一次历史性事件。中国领导人访乌前夕，在乌兹别克斯坦媒体发表题为《携手开创中乌关系更加美好的明天》的署名文章。这是一篇关于两国共创美好未来的文章。

习近平主席在文章中写道，中国和乌兹别克斯坦都是文明古国，伟大的丝绸之路见证了两国人民两千多年的友好交往。

他说，“乌兹别克斯坦是中亚大国和地缘中心。独立31年来，乌兹别克斯坦国家建设和民族振兴事业取得丰硕成果。特别是近年来，在米尔济约耶夫总统领导下，乌兹别克斯坦人民开启了建设‘新乌兹别克斯坦’新征程，各领域改革发展驶入快车道，国家面貌焕然一新，人民生活蒸蒸日上，国际地位显著提升。作为友好邻邦和全面战略伙伴，我们对此感到由衷高兴。”

确实，乌中建交以来，两国始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，各领域合作取得实实在在的成果。双方在双边和上海合作组织等区域和多边层面有着密切协作。

乌兹别克斯坦是中国可靠的全天候战略伙伴，也始终将中国视为命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。

习近平接受乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫颁授首枚乌兹别克斯坦对外最高荣誉——“最高友谊”勋章，也表明乌兹别克斯坦对乌中关系的高度重视，以及乌兹别克斯坦人民对中国人民的深情厚谊。

乌兹别克斯坦支持并积极参与“一带一路”建设，这是一项史无前例的跨国界、跨洲际开放的重大合作行动。值得注意的是，在这一重大倡议框架下，我们两国之间建立了非常有效的合作。

中国是乌兹别克斯坦最重要的合作伙伴之一。去年两国间双边贸易额较上一年增长20%，两国元首确定的100亿美元贸易额目标有望早日实现。乌中两国经济合作的潜力还远未得到充分挖掘。一大批乌中合作的重大项目相继在乌落地，涵盖化学工业、纺织业、石油化工行业等产业部门，在乌兹别克斯坦创造了数以万计的工作岗位。

中国-中亚天然气管道的4条线路均经过乌兹别克斯坦，中吉乌汽车走廊、中哈乌铁路的潜力日渐显现。被外界广泛关注的中吉乌铁路将有望在不久的将来完成可行性研究。该项目如果能够落实，将显著减少中亚国家和中国之间的货运时间，缓解现有运输线路的物流压力，不仅使中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三个国家受益，而且对联通亚欧、维护供应链安全畅通具有重要意义。

近年来，中国为乌兹别克斯坦培训了6500多名各类专业人才。2013年启动的希瓦古城历史古迹保护修复项目已经圆满竣工，让希瓦这座古城更加绚烂夺目。两国旅游合作发展迅速，越来越多的中国公民踏访乌兹别克斯坦这片美丽的土地。

正如习近平主席所说，我们对两国关系的明天充满信心，也满怀期待。

(责编：贾文婷、杨牧)