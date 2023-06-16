新华社北京6月16日电 6月16日，国家主席习近平在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。

习近平对盖茨及其基金会长期致力于促进全球减贫、卫生、发展及公益慈善事业表示赞赏。习近平强调，当前，世界百年未有之大变局加速演进，我提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，目的是为解决全球性挑战提供中国方案。中国首先专注于解决好自己的问题。中国作为一个拥有14亿多人口的大国，保持长期稳定和持续发展，就是对世界和平、稳定、繁荣的重大贡献。我们要巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴，不断提高农村卫生健康水平。

习近平强调，中国致力于以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，我们决不走国强必霸的老路，而是同其他国家一道实现共同发展，推动构建人类命运共同体。中方愿同世界各国开展广泛科技创新合作，积极参与并推动应对气候变化、抗击疫情、公共卫生等全球性挑战。中方愿同比尔及梅琳达·盖茨基金会继续加强相关领域合作，并向其他发展中国家提供力所能及的支持和帮助。

习近平对盖茨说，你是我今年在北京会见的第一位美国朋友。世界正在走出新冠疫情，人们应该多走动、多交流，增进了解。我常讲，中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。

盖茨介绍了对华合作进展情况及未来设想，表示，中国在减贫和应对新冠疫情方面取得举世瞩目的巨大成就，为世界树立了很好榜样。近年来，比尔及梅琳达·盖茨基金会和中国开展了良好合作，取得显著进展。中国加快创新发展，对中国有利、对发展中国家有利、对世界有利。基金会致力于同中国进一步加强创新、全球减贫、公共卫生、药物研发、农村农业等领域合作，并将成功经验和技术向发展中国家推广。

王毅、秦刚等参加会见。

(责编：崔译戈、刘叶婷)