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西班牙出版多本介绍中国书籍

2023年06月16日13:26 | 来源：新华网
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　　新华社马德里6月15日电（记者胡加齐　孟鼎博）在中国和西班牙建交50周年之际，西班牙相继出版多本介绍中国的书籍，向当地民众展示多元而真实的中国。

　　在刚刚结束的马德里书展上，由西班牙人民出版社出版的《中国-伊比利亚——伊比利亚现代中国观》一书举行签售活动。据该书作者之一、西班牙著名中国问题专家胡里奥·里奥斯介绍，该书集合多名作者的文章，为读者全方位了解中国提供了大量观点与素材。

　　今年2月，西班牙经济学家胡里奥·塞瓦略斯推出有关中国的文集《观稻成长记》，引发各界积极反响；6月，西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚撰写的《中国正在发生什么》将举行推介会，与读者见面。

　　里奥斯说，在两国建交50周年之际，书籍的出版可以让西班牙读者“以更现实的方式接近中国”，增加对中国的了解，“有助于建立起更紧密、更具合作性且互利互惠的双边关系”。

　　《中国-伊比利亚——伊比利亚现代中国观》另一位作者表示，除西葡两国之外，拉丁美洲各国的主要语言也是西班牙语或葡萄牙语。该书的出版将同时辐射不同大洲，进一步推动中国与西班牙语、葡萄牙语世界民众的交流。（参与记者：谢宇智）

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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