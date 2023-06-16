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中国代表强调要坚持国际关系法治化

2023年06月16日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社联合国6月15日电 “人人平等享有司法：推进改革以建设和平、公正和包容社会”联合国大会高级别辩论会15日在纽约联合国总部举行，中国常驻联合国副代表戴兵在发言中强调要坚持国际关系法治化。

　　戴兵指出，世界只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。我们反对少数国家避而不谈国际法，鼓吹所谓 “基于规则的国际秩序” 并企图强加于国际社会。到底是基于谁制定的规则？基于什么样的规则？要维护何种秩序？个别国家对此闪烁其词。我们不得不怀疑，其真实目的是用自己制定的规则取代普遍接受的国际法，服务自身霸权和私利。

　　他还表示，要推动国际关系民主化。国家虽有大小不同，但不存在高人一等的“民主” 和优人一等的“制度”。国家虽有贫富不同，但均有权选择适合自身国情的发展道路，平等参与国际事务。联合国宪章赋予各国平等的主权，要旗帜鲜明反对以意识形态划线、挑起集团对抗、散播虚假叙事。

　　戴兵说，要践行共商共建共享的全球治理观。坚持真正的多边主义，就是国际上的事由大家商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。面对全球性挑战，人类是休戚与共的命运共同体。要以筹备联合国可持续发展目标峰会、未来峰会为契机，平等协商，群策群力，坚持以人民为中心，共同推动建设一个和平、安全、公正、包容、繁荣的世界。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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