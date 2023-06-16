新华社匈牙利费涅什利特凯6月15日电（记者刘昕宇 于涛）联合国工业发展组织（工发组织）15日宣布，将于今年7月与华为公司等国际企业共同成立全球工业和制造业人工智能联盟，致力于构建共同协作、知识共享的平台，推动人工智能技术在工业与制造领域的创新和应用，促进数字经济发展。

当天在匈牙利费涅什利特凯举行的欧洲智慧铁路枢纽数字化转型论坛上，工发组织副总干事兼执行干事邹刺勇发表视频致辞说，全球工业和制造业人工智能联盟将于7月正式启动，该联盟旨在推动工业和制造领域人工智能技术的研发，制定和推广人工智能在工业和制造领域的伦理规范，为政府和国际组织提供针对人工智能的政策建议。

工发组织工业发展官员法鲁赫·阿利姆贾诺夫在论坛上说，全球工业和制造业人工智能联盟将致力于让更多人看到人工智能技术对提高工业和经济活动的竞争力、效率和包容性所起的作用，华为公司为建立该联盟提供了大力支持。

华为东北欧副总裁拉多斯瓦夫·肯齐亚表示，华为公司将利用自身技术、研发能力和经验确保人工智能将造福人类。

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