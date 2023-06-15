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非洲学者：推动政治解决乌克兰危机展现责任与担当

谢江
2023年06月15日20:11 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡6月15日电（记者谢江）由南非等几个非洲国家领导人组成的和平代表团将访问俄罗斯和乌克兰，推动冲突尽快结束。多位非洲学者日前在接受新华社记者采访时表示，非洲国家与中国在劝和促谈方面立场一致，推动政治解决乌克兰危机展现了责任与担当。

　　几内亚比绍社会学家迪亚曼蒂诺·洛佩斯表示，乌克兰危机升级，非洲也在不同领域受到较大影响，特别是在经济方面，出现了粮食等产品价格飙升、天然气短缺等问题。

　　洛佩斯说，“乌克兰危机最终不会有所谓的赢家，我们必须通过对话来寻求和平解决冲突”。他高度赞赏中国领导人提出的“对话谈判是唯一可行的出路”，也欢迎非洲国家领导人劝和促谈的努力。

　　乌干达卡文迪什大学讲师伊拉·科罗马说，非洲在维护和促进全球和平与安全方面扮演着重要角色，因为非洲自身也是“不安全”的受害者。“历史告诉我们，暴力无法带来和平与安全。通过对话和谈判，双方可以坐下来，商讨避免使用武力、解决分歧的途径。”

　　科罗马同时说，冷战思维对问题的解决没有任何好处。制裁措施只会加剧冲突，导致局势恶化。

　　南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心研究员伊曼纽尔·马坦博表示，他完全赞同中方提出的关于政治解决乌克兰危机的立场文件。乌克兰局势升级以来，“中国一直在为恢复和平而努力”。部分国家采取的单边主义做法对解决冲突没有任何帮助。

　　俄罗斯总统助理乌沙科夫14日说，由南非、赞比亚、乌干达、刚果（布）等国领导人组成的非洲国家代表团16日将访问乌克兰。17日，俄总统普京将在圣彼得堡接待代表团。

　　作为代表团一员，刚果（布）总统德尼·萨苏-恩格索12日在新闻发布会上说，面对乌克兰危机，非洲不能无动于衷。代表团将传递“和平的信息”。（参与记者：吉莉、王子正、史彧、彭立军、黄河）

(责编：贾文婷、杨牧)

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