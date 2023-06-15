新华社开罗6月15日电 专访：阿中文化交流深化双方文明互鉴——访埃及知名汉学家法尔贾尼

新华社记者姚兵 沈丹琳

埃及知名汉学家、艾因沙姆斯大学中文系教授穆赫辛·法尔贾尼日前在接受新华社记者电话专访时说，包括埃及在内的阿拉伯国家同中国近年来开展了卓有成效的文化交流，这些交流促进阿中双方民心相通，深化双方文明互鉴。

法尔贾尼曾翻译《论语》《诗经》《战国策》《道德经》，长期致力于中国文学研究，他将大量中国典籍、小说推介到阿拉伯世界。由于在介绍中国、翻译中国图书及促进中阿文化交流方面作出重大贡献，他于2013年获得中国政府颁发的中华图书特殊贡献奖，成为首位获此殊荣的阿拉伯人。2016年，他还荣获“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”。

在长期深耕文化交流事业的法尔贾尼看来，埃及同中国的文化交流近年来实现巨大飞跃。这些交流不局限于某个单一领域，而是扩展到文化的各个方面。2016年，两国成功举办中埃文化年，开展涵盖文化艺术、图书、青年教育等各领域交流活动100余项，文化交流达到新高度。

法尔贾尼指出，如今，包括埃及在内的广大阿拉伯国家学习中文的人数连年增长，不少阿拉伯青年致力于翻译中国文艺作品，形式丰富的文化交流拉近双方民众距离，阿拉伯人民也从中国发展经验中获益。

“我们认为，习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和构建人类命运共同体理念等，为建立一个更加公正合理的世界指明路径。”法尔贾尼说，这些倡议和理念，深植于中华文化传统，致力于缩小富裕国家和贫穷国家之间的巨大差距，使国际社会更有能力应对发展、安全、政治、文化等各领域挑战。

(责编：贾文婷、杨牧)