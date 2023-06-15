新华社北京6月15日电 苏丹境内武装冲突已持续两个月，西部地区部分城市14日卷入战火，西达尔富尔州州长哈米斯·阿卜杜拉·阿巴卡尔当天身亡。

按照路透社的说法，苏丹冲突范围正在扩大。阿巴卡尔14日早些时候公开指责快速支援部队和与其结盟的民兵组织造成平民死亡，他告诉媒体记者，“平民遭到随意滥杀”，呼吁国际社会干预。

几小时后，阿巴卡尔指挥的武装团体说，阿巴卡尔身亡。尚无关于他死亡的细节。路透社以两名政府人士为消息源报道，快速支援部队应对此承担责任。

苏丹军方指认快速支援部队“绑架和暗杀”阿巴卡尔，斥责这是“野蛮行为”。

快速支援部队暂未回应上述指认。

一些人权活动人士说，自4月中旬苏丹军方和快速支援部队爆发冲突以来，西达尔富尔州首府朱奈纳已有约1100人身亡。

达尔富尔律师协会14日说，快速支援部队炮击南达尔富尔州首府尼亚拉一些民宅。现年39岁的居民萨拉赫·阿拉明说：“攻击随时可能再次开始，我们没有安全感。”

达尔富尔律师协会说，中达尔富尔州首府扎林盖也被围困。

目击者告诉法新社记者，在北科尔多凡州首府欧拜伊德，军方14日首次对快速支援部队阵地发动了空袭。那里在冲突开始后就被快速支援部队包围。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯13日经由发言人发表声明指出，苏丹军方与快速支援部队之间爆发的冲突导致达尔富尔地区出现大规模暴力事件并造成人员伤亡，相关情况令人震惊。他强调，当地暴力事件越发显现针对特定族裔的特点，同时还有关于性暴力的报告，他对此深表忧虑。

联合国秘书长苏丹问题特使福尔克·佩尔特斯同一天表示，如果得到证实，这种袭击行为“可能构成危害人类罪”。

苏丹这轮武装冲突4月15日爆发于首都喀土穆南郊，迅速蔓延至喀土穆全城和其他各州。冲突双方经国际斡旋数次达成停火协议，却未得到落实。

经沙特阿拉伯和美国调解，冲突双方5月20日在沙特红海港口城市吉达签署为期7天的停火协议，5月22日晚生效。随后一周内，双方仍时有交火，只是规模有所减小。

双方5月29日晚同意将协议有效期延长5天，然而喀土穆南部和首都“西大门”恩图曼第二天爆发激烈冲突。6月9日，双方同意10日6时起停火24小时。停火11日早6时结束后不久，双方在喀土穆及周边地区再度爆发激烈冲突，导致人员死亡。

一些喀土穆居民说，首都南部和东部地区以及恩图曼14日发生交火。居民艾哈迈德·塔哈告诉法新社记者，留下来的民众已用尽食物、水和药品。“我们什么都没有了……无论你看哪里，都会看到炸弹落下和子弹击中的地方。”

国际移民组织记录显示，苏丹冲突已导致约220万苏丹人逃离家园，其中约52.8万人逃至埃及等邻国避难。（刘曦）

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