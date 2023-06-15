原标题：媒体曝CIA早知“北溪”破坏计划 俄敦促“弄清美国角色”

新华社北京6月15日电 荷兰等国媒体13日报道，去年“北溪”天然气管道爆炸前3个月，美国中央情报局（CIA）曾通过荷兰情报部门得知乌克兰有炸毁“北溪”管道的计划，并据此向乌方发出警告。

俄罗斯一名驻美高级外交官14日回应说，美国在“北溪”事件中的角色需要“弄清”。

这张丹麦国防部2022年9月27日发布的照片显示一处“北溪”天然气管道泄漏点。新华社发（丹麦国防部供图）

据荷兰广播节目公司报道，荷兰军事情报与安全局（MIVD）去年6月通过一个乌克兰消息源得知炸毁“北溪”计划后，向美国中情局发出警报。中情局收到警报后，曾警告乌方不要行动。

报道说，荷兰获得的情报显示，破坏计划牵涉一支潜水小队和一艘帆船，由乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日内牵头，乌总统弗拉基米尔·泽连斯基不知情。

按照荷兰广播节目公司的说法，上述信息由荷兰广播节目公司与德国电视一台、《时代》周报等德国媒体合作从数名情报界消息人士处获得。报道没有透露这些消息人士身份。

近几个月来，《华盛顿邮报》《纽约时报》《华尔街日报》等多家美国媒体都曾爆料中情局事先知道乌方有意破坏“北溪”管道。不过，乌政府官员先前否认乌方与“北溪”事件有关。

美国国务院发言人马修·米勒13日拒绝就上述报道置评。他说，多个欧洲国家政府正就“北溪”事件展开调查，美国将等待调查结果。

不过，俄罗斯驻美国使馆公使衔参赞安德烈·列杰涅夫14日说，“北溪”事件需要“透明客观”的国际调查，而美国在其中的角色也需要“弄清”。

列杰涅夫通过俄驻美使馆在即时通讯软件“电报”的账号说：“想一想，对于在联合国安理会支持下展开透明客观的国际调查，为什么西方死不愿意。”

去年9月，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道发生爆炸。各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。丹麦、瑞典和德国分别展开独立调查。俄罗斯多次呼吁共同调查、分享调查结果，但遭西方国家拒绝。

今年2月8日，美国知名调查记者西摩·赫什发文爆料说，“北溪”管道系被美国情报部门和美军秘密破坏。美国政府否认这一说法。

3月7日，《纽约时报》以美方情报机构为消息源报道称，情报显示破坏“北溪”的幕后黑手是一个亲乌克兰组织，乌克兰政府不一定知情。俄方稍后表示，所谓与乌克兰官方无关的亲乌团体制造“北溪”爆炸的说法为无稽之谈，意在误导舆论、转移视线。

瑞典负责调查“北溪”事件的检察官马茨·永奎斯特4月说，调查显示“北溪”事件中使用的爆炸物并不常见，调查人员已确定其类型，由此认为制造爆炸的最有可能是“一个由国家发起的团伙”。

永奎斯特本月14日接受瑞典广播电台采访时说，随着调查的深入，上述假设的可能性增大。

永奎斯特说，瑞典正与德国合作，希望今年秋天前确定“北溪”事件幕后黑手。（郜婕）

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