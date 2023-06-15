新华社哥本哈根6月14日电（记者林晶）第六届中国国际进口博览会丹麦推介会14日在哥本哈根成功举办。丹麦工业联合会、丹中商会、丹麦大学联盟等三家机构与中国国际进口博览局签署第六届进博会参展合同或合作意向书。

国家会展中心（上海）有限责任公司董事、总裁助理章伟民在致辞中说，此次进博会推介会首次走进北欧来到丹麦，就是要发挥丹麦联系亚欧经贸往来的纽带优势，让更多北欧企业了解中国市场。欢迎丹麦企业通过进博会的平台，把更多优质产品、技术、服务和理念带到中国，推动中丹经贸合作迈上新台阶。

丹麦工业联合会全球市场贸易与发展总监延斯·霍尔斯特-尼尔森在致辞中表示，进博会是丹麦企业向中国市场展示产品的重要平台，协会将动员丹麦知名企业和中小企业参与，为促进供需配对和信息对接做出更多努力。

此次推介会上，丹麦大学联盟举办了“大学创业世界杯”开幕式，并计划在第六届进博会期间举办全球总决赛。

丹麦大学联盟首席执行官莫滕·乌格尔维希·安诺森表示，越来越多初创企业通过进博会平台参加“大学创业世界杯”，有效推动大学生创业者充分交流，促进产学研结合，希望能够保持与进博会的常态化沟通和协作机制，进一步强化合作，借助进博会的创新孵化专区，推动更多初创项目与中国乃至全球市场连接。

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