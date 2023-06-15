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法国总统宣布加大对人工智能领域的投入

2023年06月15日14:28 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎6月14日电（记者唐霁）法国总统马克龙14日在巴黎举行的“科技万岁”科技创新展开幕式上宣布，将追加投资超过5亿欧元发展人工智能，打造世界级产业群。

　　马克龙当天在与初创企业负责人举行圆桌会谈时指出，面对新工业革命的浪潮，法国必须打造5到10个人工智能产业群，创造出领先世界的顶级企业，为此计划投入超过5亿欧元。

　　他还表示，政府还将投资5000万欧元升级现有的让-扎伊超级计算机项目。他希望法国大力发展生成式人工智能和开源大语言模型，并鼓励建立法语数据库。

　　马克龙介绍，一个由28家机构投资者投资的名为“Tibi 2”的基金将用于资助初创企业，该基金目前已汇集高达70亿欧元的资金，最终目标是100亿欧元。他还表示，已经有125家科技创新企业获得了“法国2030”投资计划的资助。该投资计划由马克龙在2021年下半年宣布实施，总额为300亿欧元，旨在提高法国通过创新实现经济增长的能力。

　　法国“科技万岁”科技创新展创立于2016年，目标之一是使巴黎成为科技初创企业起飞的“主要国际枢纽中心”。今年的展会共吸引来自全球的2500多家初创科技企业参展，将持续至17日。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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