新华网桂林6月15日电（何媛）2023中国国际棉花会议15日在广西桂林开幕，来自国内外有关政府部门、行业组织、棉商、纺织企业和国内品牌商代表等近800人参会。

6月15日，2023中国国际棉花会议在广西桂林市开幕。新华网 何媛摄

本次会议以“可持续发展：棉花的未来”为主题，与会嘉宾将就“融入新发展格局”、“推动行业高质量可持续发展”等议题进行深入探讨。

中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任侯顺利在开幕式致辞时表示，中国国际棉花会议是经国务院批准召开的重要行业会议，在国内外具有广泛影响力，也是促进国内外棉花行业交流合作的平台。他认为，可以从三方面推动棉花产业高质量发展：一是强化创新引领，增强高质量发展动能；二是坚持绿色发展，倡导推广绿色消费；三是促进开放合作，实现互利共赢发展。

中国棉花协会会长高芳在开幕式主旨发言中说，面对原材料和能源价格上涨、美元加息等不利因素，2022年中国棉业及纺织业表现出较强的韧性和供应链快速反应能力，生产、消费、纺织品出口保持稳定。其中，全年实现纺织品服装出口3233.5亿美元，同比增长2.5%。高芳表示，中国棉业未来发展要走高质量、可持续发展道路，让行业发展惠及更多利益相关方，为经济增长、技术进步、环境保护、社会发展等作出积极贡献。

广西壮族自治区人民政府党组成员、自治区国资委党委书记秦如培，桂林市人大常委会主任赵仲华也参加了开幕式并致辞。

本次会议将持续至16日。会议期间，与会嘉宾将围绕“宏观政策与环境”“形势分析与展望”“国际市场现状与发展趋势”三个议题进行主旨发言。在圆桌对话环节，业界人士还将就“期货衍生品服务棉花产业高质量可持续发展”和“可持续棉花与高质量发展”两大话题进行深度研讨。

主办方还将在“中国棉花之夜”活动中发布首批挂牌中国棉花可持续发展项目（CCSD）的终端产品。

2023中国国际棉花会议由中国棉花协会、全国棉花交易市场共同主办，广西壮族自治区供销合作联社协办。该会议自1999年起每两年举办一次，今年为第十三届。

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