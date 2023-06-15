新华社马那瓜6月14日电（记者李保东）伊朗总统莱希14日在尼加拉瓜议会发表演讲，谴责美国等西方国家一味将其意志强加于他国，通过实施经济制裁破坏他国稳定。

莱希说，伊朗和尼加拉瓜有着相同的革命、斗争和抵抗共同敌人的历史，自诩为人权、民主和自由捍卫者的美国等西方国家喜欢将其意志强加于他国，如果他们军事入侵或政变没有得逞，就实施经济制裁破坏他国的稳定。他说，美国和西方国家在巴勒斯坦、黎巴嫩、阿富汗、伊拉克、叙利亚和拉美国家的所作所为，充分表明了这一点。

莱希和尼加拉瓜总统奥尔特加当天晚些时候出席多项双边协议签字仪式。奥尔特加在仪式上高度评价莱希此次拉美三国之行。他说，委内瑞拉、尼加拉瓜和古巴人民致力于捍卫拉美和加勒比地区的主权和一体化。

奥尔特加宣布，尼加拉瓜和伊朗签署了多项“重要协议”，包括建立政府间经济和商业合作与科技交流混合委员会，加强司法合作，加强制药、医疗设备领域的合作等。

莱希13日下午抵达马那瓜，对尼加拉瓜进行国事访问。此前他访问了委内瑞拉，并将于14日下午结束尼加拉瓜之行后前往古巴访问。上述拉美三国都受到美国制裁，伊朗自身也遭受美国多轮制裁。

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