文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。音乐作为一种重要的文化传播媒介，跨越时间和空间，为增进人类之间的理解与和谐，促进文化之间的交流与融合贡献力量。为探索亚太文化交流的新形式，创造文旅发展的新机遇，“2023内蒙古 亚太音乐节”将于7月15日至16日在内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗御马苑拉开序幕。

本次活动由中国外文局、中国—东盟中心指导，中国外文局亚太传播中心主办。来自中国—东盟中心、东盟国家使馆、相关国际组织的代表、中国和东盟商协会及企业代表将出席。

本次音乐节秉承“安全、精彩、科技、流通”的宗旨，融合“国际文化+电子音乐+知名艺人+数字科技+直播经济”的多维模式，展现“亚太音乐节、东盟风情嘉年华、文旅夜游、亚太露营节、音乐烟花秀”五大板块，用“音乐节+”的形式将文化传播、经贸推广与区域赋能相结合，为观众全方位呈现一场具有国际水准的顶级视听盛宴。目前，已有杭盖乐队、麻园诗人、面孔乐队、罗琦、王北车、窦佳嫄等加盟倾情献唱。

今年是中国提出建设更为紧密的中国—东盟命运共同体十周年, 也是共建“一带一路”倡议提出十周年。中国与东盟国家海陆相连，文化相通，有着深厚的历史与文化联系。近年来双方不断增进文明互鉴，促进民心相通。为丰富亚太国家间的文明交流内涵，深入促进中国—东盟国家文化经贸交流与合作，本次亚太音乐节特别设立“东盟风情展区”，举办系列嘉年华活动，创造丰富多元的文化体验。

主办方为东盟各国设立独立展区，通过实物、图片、视频等形式展现中国和东盟国家间的合作成果，展出各国传统手工艺品、农贸商品、特色美食等。同时遴选东盟和国内优质商品，邀请各国使节和优秀带货主播团队参与音乐节，在实体直播间为观众展现贸易投资政策、旅游文化风貌、和优惠特色商品;邀请中外媒体用中、英、日、韩、泰、缅、越、世界语等10多个语种开展音乐节传播工作。

文明因交流而精彩，文化因多样而丰富。本次音乐节搭建起国际化的文化交流平台，用音乐与世界架起乐相融、民相亲的彩虹桥，以文化为纽带，以音乐为载体，以音乐节为阵地，丰富了亚太国家间的文明交流内涵，推进文旅深度融合发展，释放区域经贸合作动能。

太仆寺旗地处内蒙古自治区中部，锡林郭勒盟最南端，是距离北京最近的内蒙古原始生态草原，是锡林郭勒草原开始的地方，也是游牧文化传承千年之地。蓝天，白云，青草，牛羊，勾勒出锡林郭勒大草原的壮美与豪浑;长调，毡房，牧歌，酒香，浓缩了锡林郭勒大草原的细腻与深沉。观众在享受音乐狂欢的同时，也能体验开阔的草场风光，地道的民族美食，和美轮美奂的草原夜色。本次活动将有利于激发太仆寺旗的市场活力，加快旅游市场复苏，释放旅游消费需求，进一步推动当地文化旅游融合发展。

这不仅是一场视听盛宴，更是一场文化交流与合作的盛会，是中国与亚太国家交融互鉴的新尝试，为双方推动文化产业发展拓宽渠道，助力中国与东盟文化交流走向更高水平，推动构建更为紧密的亚太命运共同体。

（来源：中国报道）

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