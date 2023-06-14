新华社北京6月14日电 题：更好了解中国 收获启迪借鉴——《习近平谈治国理政》第四卷多语种版出版发行在海外引发热烈反响

新华社记者

《习近平谈治国理政》第四卷法文、俄文、阿拉伯文、西班牙文、葡萄牙文、德文、日文及中文繁体等8个文版，近日由外文出版社出版，面向海内外发行，引发热烈反响。

海外人士普遍认为，《习近平谈治国理政》第四卷多语种版出版发行，有助于国际社会及时了解习近平新时代中国特色社会主义思想的最新发展、增进对中国共产党治国理政理念和实践的认知，为他国实现发展与增长提供启迪和借鉴。

“让世界看到中国对时下关键问题的解答”

“习近平主席的这部著作为其他国家治国理政提供重要启发。”白俄罗斯战略研究所分析师阿夫多宁说，《习近平谈治国理政》展示了中国靠自身力量走过的不平凡道路，为向往公平社会的人们带来希望。

“第四卷让世界看到中国对时下关键问题的解答。这部著作全面系统反映习近平新时代中国特色社会主义思想的新视野、新发展，为各国实现以人民利益为核心的发展、建设公平社会提供启发。”他说。

“阅读这部著作对于理解中国在推动世界发展、繁荣和进步方面的立场至关重要。”葡萄牙新丝路协进会主席易曼晖说，习近平主席倡导各国之间相互尊重、发展合作，“《习近平谈治国理政》第四卷让我们更加了解他在推动世界和平与发展方面的深入思考”。

“我们非常高兴此次推出葡萄牙文版，这反映了对葡语国家的重视。”易曼晖说。

法国中国问题专家、作家莱娅·贝西是《习近平谈治国理政》系列著作的忠实读者。她说：“前三卷，特别是第三卷中提到的坚持多边主义、携手构建人类命运共同体等给我留下深刻印象。在当今快速变化但失衡的世界中，第四卷提供让世界走向和谐、均衡的中国智慧。”

“《习近平谈治国理政》是对中华民族发展前景的自信宣示。”全球知名社会学家、英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳说。

《习近平谈治国理政》第四卷中、英文版于2022年7月出版发行。20世纪80年代以来多次访华的阿尔布劳对著作中许多章节、段落和语句印象深刻。他在阅读第四卷的读后感中写道，习近平新时代中国特色社会主义思想“将中国几千年的经验、智慧与马克思主义相结合，这是一种关于思想理论与现实相结合的动态观点”，“这部著作不仅仅是写给中国人民的，其他国家也可以从中国的历史经验和发展成就中获得启发。这部著作鼓舞人们为人类的共同命运而努力奋斗”。

“为实现增长与发展提供启迪”

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔认为，《习近平谈治国理政》第四卷多语种版“为世界其他国家了解和认识中国及其在全球发展和转型中发挥的作用提供了宝贵窗口，包括非洲国家在内的发展中国家可以从中学习如何推动包容、公正、公平以及具有全球视野的发展”。

在埃及中国商会秘书长迪亚·赫尔米看来，《习近平谈治国理政》第四卷多语种版的出版发行将让世界进一步了解并关注中国近年来的巨大发展，为其他国家治国理政提供丰富的经验和专业知识。“习近平主席在著作中阐述中国如何应对面临的问题和挑战。无论是发展中国家还是发达国家，都可以从这些经验中受益，帮助解决自身面对的问题。”

“这部著作中阐述的理念为非洲乃至全世界实现增长与发展提供启迪。非洲国家能够从中了解中国为满足人民和社会需求实施的政策、付出的努力，并从中获得借鉴。”塞内加尔中国问题专家、《太阳报》前驻华记者阿马杜·迪奥普说。他认为，这部著作对于国际社会理解习近平新时代中国特色社会主义思想及其最新发展具有重要意义。

沙特国王大学教授易卜拉欣·沃哈伊布认为，《习近平谈治国理政》第四卷阿拉伯文版的出版发行恰逢其时，为阿拉伯国家政府和民众了解中国共产党治国理政思想的最新发展，并从中借鉴经验提供了可能和便利。近年来阿中关系发展势头良好，越来越多阿拉伯国家开始“向东看”，《习近平谈治国理政》第四卷阿拉伯文版将为阿拉伯世界加深对中国发展成就的认识、推动阿中交流互鉴发挥重要作用。

“为更好认识和理解中国打开新视角”

曾担任《习近平谈治国理政》柬文版翻译团队负责人的柬中关系发展学会会长谢莫尼勒对这部著作有着独到而深刻的见解。谢莫尼勒表示，《习近平谈治国理政》多语种版本的出版发行，为世界更好认识和理解中国打开新视角。第四卷收录习近平主席一系列重要论述，为中国式现代化提供了理论指引，是中国国家治理能力的有力展示。

“《习近平谈治国理政》第四卷进一步丰富前三卷的内容，必将成为任何一位中国政治观察家的必读书。”西班牙知名中国问题专家胡里奥·里奥斯说，“《习近平谈治国理政》第四卷西班牙文版的出版发行，对于西班牙和拉美国家更好地理解当代中国政治思想、原则非常有用。该版本无疑为那些对中国发展感兴趣的教授、学者、记者、决策者和公众提供更容易理解的途径，帮助他们更好更深入地了解中国之路、中国之治、中国之理。”

日中协会理事长濑野清水对中国之路、中国之治、中国之理有着浓厚兴趣。“《习近平谈治国理政》让世界上更多人得以深入了解真实的中国，看到中国在复杂形势下选择了怎样一条发展道路，并领略其中蕴含的中国智慧。”

俄罗斯共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫将《习近平谈治国理政》喻为“了解中国的思想之窗”。“这部著作包含习近平主席治国理政的新理念、新思想、新战略。”久加诺夫认为，对每位希望加强同中国友谊与合作的人而言，习近平主席的系列著作应成为他们的案头书。

在德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克看来，《习近平谈治国理政》展现了中国取得的巨大成就，中国是他国学习和交流的对象。恰普克说，通过阅读《习近平谈治国理政》，人们能够更好地了解中国，学习中国在应对贫困、新冠疫情等挑战方面的经验，这有助于消除对中国的偏见，更好地同中国开展合作。

“任何人想了解今天的中国，都需要仔细阅读《习近平谈治国理政》。”巴西瓦加斯基金会国际法教授埃万德罗·卡瓦略说，在《习近平谈治国理政》中，习近平主席常引用中国哲学家经典语句以及反映中华民族智慧的古语，其中蕴含着中华文化的深刻哲理，值得反复研读学习。

在墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会会长白义看来，《习近平谈治国理政》第四卷中文繁体版有助于海外华侨华人更好了解习近平主席的治国理政思想和中国发展成就。“海外华侨华人在阅读这部著作后，可结合亲身经历，系统而生动地向工作生活中接触的外方人员介绍中国的成功道路，充分发挥民间交流作用，促进民心相通。”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：王雅楠、王晓梅）

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