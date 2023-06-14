新华社北京6月14日电

中华人民共和国和巴勒斯坦国关于建立战略伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯于2023年6月13日至16日对中国进行国事访问。

两国元首在亲切友好的气氛中，就中巴双边关系和巴勒斯坦问题深入交换意见，达成广泛共识。两国元首高度评价中巴传统友谊，一致认为中巴双方始终相互信任，彼此支持，是真正的好朋友、好伙伴、好兄弟；一致同意中巴两国建立战略伙伴关系，全面推进各领域友好合作，造福双方人民。

一、双方将继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。巴方坚定奉行一个中国原则，支持中国维护国家主权、统一和领土完整，坚决反对任何势力干涉中国内政；重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对任何形式的“台独”，重申不同台湾进行任何形式的官方往来，支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力；坚定支持中方在涉港问题上的立场，支持中方在“一国两制”框架下维护国家安全的努力，坚定认为香港事务纯属中国内政，强烈谴责外部势力干涉香港事务和中国内政的非法行径；重申涉疆问题根本不是人权问题，而是反暴恐、去极端化和反分裂问题，巴方坚决反对借口涉疆问题干涉中国内政。

中方坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，将始终同巴勒斯坦人民站在一起，为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决而不懈努力；坚定支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国；支持维护耶路撒冷宗教圣地历史上形成的现状；支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国；支持巴勒斯坦加强内部团结；支持巴勒斯坦在“土地换和平”原则、联合国有关决议、“两国方案”等基础上同以色列恢复和谈，实现巴以和平共处。

二、巴方高度评价中华人民共和国主席习近平提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。双方将开展积极合作，落实好上述倡议，共同推动构建人类命运共同体。

三、双方将持续推进共建“一带一路”合作，充分发挥两国经贸联委会机制作用，积极推进中巴自由贸易区谈判；持续推进两国文化、教育、新闻等领域交流合作。中方将继续向巴方提供人道主义援助，支持巴方实施民生和发展建设项目；将继续向巴方提供人员培训支持，帮助巴方加强能力建设；将继续向巴方提供政府奖学金名额，支持巴方将中文纳入教育体系。巴方感谢中方长期以来为巴勒斯坦提供的无私帮助。

四、双方将积极开展合作，推动落实首届中国－阿拉伯国家峰会成果，弘扬中阿友好精神，携手构建面向新时代的中阿命运共同体。

五、双方将在地区和国际事务中加强协调配合，共同坚持真正的多边主义，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，共同反对霸权主义和强权政治，推动构建新型国际关系。双方支持弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，尊重各国人民自主选择适合本国国情的民主发展道路和社会政治制度，坚决反对将人权问题政治化、工具化，坚决反对任何国家以民主、人权为借口干涉别国内政。

(责编：贾文婷、杨牧)