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联合国报告：全球被迫流离失所者达到约1.1亿

陈俊侠
2023年06月14日20:56 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦6月14日电（记者陈俊侠）联合国难民署14日发布的年度全球趋势报告指出，2023年全球被迫流离失所者人数继续呈上升趋势，在5月份达到约1.1亿，创历史新高。

　　报告显示，截至2022年底，因战争、冲突、气候变化等因素导致的流离失所者人数已达1.084亿，较前年同期增长了1910万，为有史以来最大增幅。在全球被迫流离失所者当中，有3530万是跨越国界寻求安全的难民，有6250万人因冲突和暴力背井离乡，在其所在国内四处漂泊。

　　联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪说：“这些数字表明：冲突往往一触即发，而寻找解决方案的速度却很缓慢，后果则是成千上万的人背井离乡，承受着冲突带来的毁灭、漂泊和痛苦。”

　　报告强调，中低收入国家而非发达国家接收了绝大多数流离失所者。世界上超过20%的难民被46个最不发达国家接收，而这些国家的国内生产总值仅占全球1.3%。

　　格兰迪表示，更多的国际支持和更加公平的责任分担十分必要。“最重要的是，我们应该付出更多的努力以结束冲突、消除障碍，让难民自愿、安全及有尊严地返乡成为可能。”

　　联合国难民署驻华代表卢沛赫对记者说，6月20日是世界难民日。解决全球难民危机的希望来自世界各地的人们团结一致、采取行动。卢沛赫说中国在解决难民危机方面提供的援助和支持至关重要，他对此表示赞赏。

(责编：贾文婷、杨牧)

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