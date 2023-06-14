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中国援多哥医疗队在当地高校举办医学讲座

2023年06月14日18:44 | 来源：新华网
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　　新华社洛美6月13日电（记者田耘）中国第25批援多哥医疗队13日走进洛美大学孔子学院，围绕创伤护理和急救知识开展科普讲座。

　　骨科医生于学元讲解了运动损伤的防治和急救，介绍了校园体育活动常见运动损伤的原因、类型及预防措施，重点讲解了止血、包扎等创伤急救知识。放射科医生杨坚借助人体模型示范了心肺复苏操作方法。洛美大学医学院博士生和孔子学院的学生在医生指导下，上台体验了创伤急救和心肺复苏操作，学习气氛活跃。

　　于学元表示，医疗队希望借此机会把医学知识和健康理念带进多哥高校，提高学生健康知识水平。医疗队近期还将围绕疟疾防治、急腹症诊治和关爱女性健康开展系列讲座。

　　洛美大学医学院院长达雷表示，活动促进了双方医护领域的交流，有利于学生们获得创伤护理和急救方面的新知识，可以使他们更好应对临床实践中的挑战。洛美大学医学院博士生阿贝奎认为讲座内容丰富实用，他说，多哥医疗资源有限，民众普遍缺乏急救常识，开展这方面的科普教育大有裨益。洛美大学孔子学院学生龚健（中文名）说，过去他在运动中经常受伤，这次不仅学到了预防运动损伤的知识，还掌握了创伤急救的基本技能，受益匪浅。

　　中国第25批援多哥医疗队由来自山西省的14名医生组成。今年6月1日，多哥卫生部长穆斯塔法·米吉亚瓦向医疗队颁发奖励证书，感谢他们为多哥卫生事业、民众健康做出的杰出贡献。

(责编：贾文婷、杨牧)

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