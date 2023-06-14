新华社科伦坡6月14日电（记者车宏亮）由中国科学院自主研发并援建的易维护装配式饮用水厂启用和移交仪式日前在斯里兰卡中央省梅提哈卡村举行。

中国驻斯大使戚振宏、斯供水部国务部长尼尚塔、中科院生态环境研究中心研究员曲久辉和当地村民参加仪式。

戚振宏在致辞中说，中科院与斯供水部、佩拉德尼亚大学合作建立了中斯水技术研究与示范联合中心，为涉水疾病控制提供水质净化技术方案与工程示范。此次中科院援建的水厂正式移交，将源源不断地为附近村庄所有家庭供应清洁健康的饮用水。

尼尚塔感谢中方长期以来给予的帮助。他说，中方援建的水厂将提高村民的生活质量，希望未来与中方继续合作，解决当地村民面临的饮水安全问题。

梅提哈卡村位于斯中部偏远山区，村民长期直接饮用简单过滤后的地表河水，存在较大的水质安全风险。

中方此次援建的装配式水厂日处理规模为120吨水，能够满足附近3个村庄800名村民日常用水需求。由于易维护、成本低且出水水质好，斯方计划论证向全国农村地区推广的可行性。

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