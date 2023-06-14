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特写：炫耀武力将会恶化欧洲安全局势——德国民众抗议北约举行大规模空中军事演习

2023年06月14日16:14 | 来源：新华网
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新华社法兰克福6月14日电 特写：炫耀武力将会恶化欧洲安全局势——德国民众抗议北约举行大规模空中军事演习

新华社记者

“炫耀武力、试图恐吓他人的军事演习是在释放错误信号，和平应该通过沟通和交流来实现。”眼看着北约正在举行成立以来最大规模的空中军事演习，德国人托马斯·韦芬忧心忡忡地告诉新华社记者。

本月12日至23日，北约在德国等地举行成立以来规模最大的空中军事演习“空中卫士2023”，来自25个国家约1万名军人和250架各型军机参加此次演习。

12日，反战人士在德国法兰克福附近的盖尔恩豪森举行和平倡议游行，呼吁乌克兰冲突各方尽快止战停火，通过对话和外交途径解决乌克兰危机。

参与这次游行的韦芬说，应该通过沟通和交流来实现乌克兰的和平，而不是使用武器来恐吓、威慑他人。“不幸的是，现在情况却是演习越来越多、范围越来越大，欧洲的安全局势恐怕会更加恶化。”

“创造和平，放弃军事行动！”德国人茵加带领游行参与者高喊口号，呼吁德国取消对乌军事援助。“我们看到，北约给乌克兰援助无法为乌克兰带来和平。”

游行参与者埃贡·罗特说，作为普通德国人，不希望北约举行这场空中军演，“很担心局势持续升级”。

德国安全事务专家约亨·朔尔茨告诉新华社记者，他担心北约利用“空中卫士2023”军演，向欧洲人灌输“俄罗斯对欧洲安全构成威胁的错误观念”。

“对欧洲构成威胁的不是俄罗斯，而是美国，因为美国将主导欧亚大陆视为其控制全球的前提条件。”这位德国军队前军官直言。

“空中卫士2023”军演也给德国民众日常生活造成诸多不便。德国文斯托夫空军基地附近有市镇报告说，这处基地附近的网络用户故障报告数量正在增加。

此外，欧洲正迎来夏季航空出行高峰期。德国媒体预计，此次军演将严重影响当地民航。德国空中导航服务提供商DFS集团表示，鉴于演习规模庞大，民航航班延误不可避免。德国媒体说，为避免这场空中军演给民航带来的风险，一些民航公司不得不延长运营时间，乘客被迫乘坐红眼航班，航空从业人员也要因此加班。（参与记者：单玮怡、任珂、李晓鹏、李超）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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