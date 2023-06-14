新华社东京6月14日电 专访：中日汽车产业合作空间巨大——访日本瑞穗银行研究员汤进

新华社记者刘春燕

日本瑞穗银行商务解决方案部主任研究员汤进日前在接受新华社记者专访时表示，在做大做强电动汽车事业过程中，中日两国产业界有很大合作空间。

汤进认为，中国电动汽车普及率已突破临界点，接下来的问题是，电动车如何跟燃油车竞争、电动化的速度会有多快、全面实现电动化需要多少年等。

在汤进看来，中国电动汽车发展势头强劲，未来可通过同业竞争、优胜劣汰来磨砺提高，做大、做强、做成主流，在引领世界汽车电动化发展中发挥更大作用。

汤进说，日本供应商通过长期的基础研究，在材料、设备和部件等领域积累了丰富的经验。中日两国在这些领域具有明显互补性，有很大合作空间。“中国车企要打造一流的电动汽车品牌、在竞争中胜出，需要一流的产业链，中日可以双赢的领域有很多。”

汤进认为，在中国电动汽车走向世界的道路上，中日双方可以通过技术合作、资本合作、海外合作等各种形式取长补短。

对于全球汽车市场的恢复前景，汤进认为，消费能力依然是影响市场恢复的重要因素，预计今年汽车市场会继续回暖，发达国家市场部分消费需求会有所释放，但恢复到疫情前水平还需要一段时间。

谈到日本车企在华发展近况，汤进表示，在激烈的市场竞争中，日本车企在中国市场正面临挑战，日本大型车商在中国有几百家一级供应商，一级供应商又带动大量二级、三级供应商。若日本汽车持续面临销售困境，日系汽车产业链上的上千家日本供应商的生产和订单或将受到影响。

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