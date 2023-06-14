新华社雅加达6月14日电 通讯：助力科技人才培养 提升“中国高铁”名片价值——记雅万高铁印尼运维队伍培训

新华社记者徐钦 余谦梁

从印度尼西亚首都雅加达出发，一路向东穿过大半个爪哇岛，在位于东爪哇省的小城茉莉芬，坐落着印尼交通部下属的印尼铁路理工学院，东南亚第一条高铁——雅万高铁的首批运维人员培训班正在这里举办。

此次培训2月底开班，共有173名印尼籍学员，由中方运维管理团队和中国铁路专业院校负责授课，重点培养动车组司机、动车组机械师、运行控制中心调度人员和应急值守人员4个专业岗位人员。不同专业的学员在这里接受为期3至6个月不等的理论培训。

记者近日乘车来到印尼铁路理工学院。课堂上，学员们和中方老师正在视频连线上课。老师们在中国国内用中文进行线上教学，现场2名翻译将授课内容口译为印尼语。如果遇到不懂的问题，学员们可以在线提问。此外，中方还安排了10多名书面翻译人员，将中文教案和课件提前翻译成印尼语供学员们预习。

担任翻译近两个月时间的中国员工刘淑媛说：“能为雅万高铁建设做出自己小小的贡献，我感到很开心。”

教室里，印尼学员们专心听讲、认真做笔记，即便是课间休息的短短几分钟，学员们也格外珍惜，他们或是相互讨论，或是向翻译请教。

“我的培训即将结束，已经迫不及待地准备开始接下来的实操了。”应急值守人员培训班学员尼斯丽娜说。

2019年加入印尼中国高速铁路有限公司的巴哈纳是动车组机械师培训班学员，也是印尼铁路理工学院的毕业生，重新回到母校学习的他说：“我在这里学习研究高铁新技术，希望更多人今后的生活也会受益于高铁。”

尼斯丽娜和巴哈纳以及他们的同学将陆续结束在茉莉芬的培训，在参加考试并获得相关资质后，他们将被安排到雅万高铁进行实操培训。

对这些满怀热忱、期待在雅万高铁大显身手的学员们，印尼铁路理工学院财务、公共和合作部门负责人法丽达说：“雅万高铁不仅是印度尼西亚的第一条高铁，也是东南亚的第一条高铁。希望他们都能顺利通过接下来的考核，进入到相应的工作岗位。”

雅万高铁建设期间，中方持续加大对印尼员工的培训力度，帮助印尼组建一支自己的高铁技术力量和员工队伍，已累计培训印尼员工超过4.5万人次。

印度尼西亚铁路协会主席、交通部铁路总司前司长赫尔曼托说：“通过这些培训，我们培养了一批高铁技术人才，这是印尼和中国密切交流、合作共赢的体现。这些人才的成功培养，充分证明了‘中国高铁’这张名片的价值。”

“雅万高铁开通后，不仅将改善通勤条件、方便居民出行，更能推动高铁沿线城市的经济发展和基础设施建设。”赫尔曼托补充道。

雅万高铁是印尼首条高速铁路，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，最高运营时速350公里，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目。目前，雅万高铁已经开始联调联试。

(责编：崔译戈、刘叶婷)