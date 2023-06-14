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特朗普就“密件风波”出庭应诉

2023年06月14日13:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月14日电 据美国媒体报道，共和党籍前总统特朗普13日在佛罗里达州迈阿密一家联邦法院就“密件风波”所涉37项联邦刑事指控出庭应诉，代理律师代表特朗普提出无罪抗辩。

　　报道说，特朗普当天出庭前在社交媒体上猛烈抨击检方，坚称自己无过错，而是“受到政治迫害”。听证会上，特朗普全程沉默，未回答检方任何问题，其律师向法庭提出无罪抗辩。

　　听证会后，特朗普被允许无条件离开法庭，无需缴纳现金保释金，也不必上交护照，其个人旅行不受限制。

　　特朗普当天回到新泽西州贝德明斯特特朗普国家高尔夫俱乐部，他在集会上对支持者说：“今天，我们目睹了我们国家历史上最邪恶、最令人发指的滥用权力行为……这一天将成为耻辱的一天。”

　　美国法律界人士称，即便受到刑事指控，甚至最终获罪，并不妨碍特朗普继续竞选总统。去年11月，特朗普宣布再次竞选美国总统。一项民意调查显示，尽管官司缠身，他眼下仍是共和党总统候选人最热门人选。

　　美国司法部9日公布的起诉书列出对特朗普37项联邦刑事重罪指控，指控其2021年1月卸任时将数以千计的文件非法带离白宫，其中部分文件涉及国家安全机密。他同时被指控向有意收回文件的政府官员撒谎。

　　特朗普一再宣称自己无罪，并称民主党籍总统拜登策划“密件风波”案，旨在阻碍他竞选。美国专家和媒体认为，特朗普刑事案凸显并加深美国政治和民意撕裂。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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