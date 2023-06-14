新华社北京6月14日电 6月14日，国家主席习近平向全球人权治理高端论坛致贺信。

习近平指出，当前，人类又一次站在历史的十字路口，全球人权治理面临严峻挑战。我们主张以安全守护人权，尊重各国主权和领土完整，同走和平发展道路，践行全球安全倡议，为实现人权创造安宁的环境；以发展促进人权，践行全球发展倡议，提高发展的包容性、普惠性和可持续性，以各具特色的现代化之路保障各国人民公平享有人权；以合作推进人权，相互尊重，平等相待，践行全球文明倡议，加强文明交流互鉴，通过对话凝聚共识，共同推动人权文明发展进步。

习近平强调，中国坚持人民至上，坚持走顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，在推进中国式现代化的进程中不断提升人权保障水平，促进人的自由全面发展。中国愿同国际社会一道，践行《维也纳宣言和行动纲领》精神，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，推动构建人类命运共同体，共建更加美好的世界。

全球人权治理高端论坛由国务院新闻办公室、外交部和国家国际发展合作署共同主办，主题为“平等、合作、发展：《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年与全球人权治理”，14日在北京开幕。

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