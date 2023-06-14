中方呼吁儿基会将儿童置于加速实现可持续发展目标进程的核心位置
2023年06月14日08:35 | 来源：新华网
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新华社联合国6月13日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵13日呼吁联合国儿童基金会（儿基会）将儿童置于加速实现可持续发展目标进程的核心位置。
戴兵当天在儿基会执行局2023年年会关于执行主任年度报告会议上说，希望儿基会继续以战略计划为指导，坚持方案国所有和主导原则，积极响应方案国儿童发展迫切需求，支持其优先领域。同时，以今年可持续发展目标峰会、气候雄心峰会等为契机，将儿童置于加速实现可持续发展目标进程的核心位置，为推进落实儿童相关可持续发展目标作出更大贡献。
戴兵说，中方关注儿基会面临的核心资源占比持续下降问题，呼吁发达国家切实履行官方发展援助承诺，增加核心资源捐款。希望儿基会加强与国际金融机构、私营部门等利益相关方合作，逐步实现发展资金、人道资金的来源多样化、灵活性和稳定性。同时，希望儿基会结合联合检查组建议和工作实际，加强执行伙伴管理，强化道德操守，持续提升业务连续性。
戴兵表示，中方将继续支持儿基会工作，欢迎儿基会加强伙伴关系建设，支持并积极参与南南合作和三方合作。中方提出全球发展倡议，并推出全球发展和南南合作基金等落实倡议的重大举措。中方愿与儿基会积极对接，在全球发展倡议和儿基会战略计划契合的领域开展务实合作。
(责编：崔译戈、刘叶婷)
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