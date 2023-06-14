新华社联合国6月13日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵13日呼吁联合国儿童基金会（儿基会）将儿童置于加速实现可持续发展目标进程的核心位置。

戴兵当天在儿基会执行局2023年年会关于执行主任年度报告会议上说，希望儿基会继续以战略计划为指导，坚持方案国所有和主导原则，积极响应方案国儿童发展迫切需求，支持其优先领域。同时，以今年可持续发展目标峰会、气候雄心峰会等为契机，将儿童置于加速实现可持续发展目标进程的核心位置，为推进落实儿童相关可持续发展目标作出更大贡献。

戴兵说，中方关注儿基会面临的核心资源占比持续下降问题，呼吁发达国家切实履行官方发展援助承诺，增加核心资源捐款。希望儿基会加强与国际金融机构、私营部门等利益相关方合作，逐步实现发展资金、人道资金的来源多样化、灵活性和稳定性。同时，希望儿基会结合联合检查组建议和工作实际，加强执行伙伴管理，强化道德操守，持续提升业务连续性。

戴兵表示，中方将继续支持儿基会工作，欢迎儿基会加强伙伴关系建设，支持并积极参与南南合作和三方合作。中方提出全球发展倡议，并推出全球发展和南南合作基金等落实倡议的重大举措。中方愿与儿基会积极对接，在全球发展倡议和儿基会战略计划契合的领域开展务实合作。

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