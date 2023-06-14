人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方呼吁儿基会将儿童置于加速实现可持续发展目标进程的核心位置

2023年06月14日08:35 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国6月13日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵13日呼吁联合国儿童基金会（儿基会）将儿童置于加速实现可持续发展目标进程的核心位置。

　　戴兵当天在儿基会执行局2023年年会关于执行主任年度报告会议上说，希望儿基会继续以战略计划为指导，坚持方案国所有和主导原则，积极响应方案国儿童发展迫切需求，支持其优先领域。同时，以今年可持续发展目标峰会、气候雄心峰会等为契机，将儿童置于加速实现可持续发展目标进程的核心位置，为推进落实儿童相关可持续发展目标作出更大贡献。

　　戴兵说，中方关注儿基会面临的核心资源占比持续下降问题，呼吁发达国家切实履行官方发展援助承诺，增加核心资源捐款。希望儿基会加强与国际金融机构、私营部门等利益相关方合作，逐步实现发展资金、人道资金的来源多样化、灵活性和稳定性。同时，希望儿基会结合联合检查组建议和工作实际，加强执行伙伴管理，强化道德操守，持续提升业务连续性。

　　戴兵表示，中方将继续支持儿基会工作，欢迎儿基会加强伙伴关系建设，支持并积极参与南南合作和三方合作。中方提出全球发展倡议，并推出全球发展和南南合作基金等落实倡议的重大举措。中方愿与儿基会积极对接，在全球发展倡议和儿基会战略计划契合的领域开展务实合作。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部