乔颖

新华社北京6月13日电 加拿大公共安全与应急准备部长比尔·布莱尔12日在一场新闻发布会上说，最新数据显示，加拿大全境目前有431处在燃野火，其中208处处于失控状态。

加拿大通讯社援引布莱尔的话报道，今年以来加拿大的野火过火面积总计超过4.7万平方公里，使得今年成为进入21世纪以来该国野火火情最严峻的年份。尽管现阶段一些地方的情况已明显好转，但在西部地区、魁北克省和安大略省北部的一些地区，野火燃烧产生的烟尘仍令空气质量堪忧。

5月27日，加拿大不列颠哥伦比亚省东北部地区野火蔓延。新华社发（不列颠哥伦比亚省野火管理局供图）

布莱尔说，加拿大目前有约3万居民被疏散。相比之下，截至7日时，这一数字为2万出头。截至7日的数据还显示，加拿大有414处在燃野火，其中239处处于失控状态；各处野火过火面积总计约3.8万平方公里。

加拿大政府已派出数千人灭火，包括应急管理人员、高空作业专家和军人。目前还有近1100名国际消防员在加拿大各地帮助灭火，未来几天还将有来自葡萄牙、西班牙、智利等国的数百名消防人员加入灭火行动。（乔颖）

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