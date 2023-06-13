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加拿大仍有逾200处野火处于失控状态

乔颖
2023年06月13日17:11 | 来源：新华社
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　　新华社北京6月13日电 加拿大公共安全与应急准备部长比尔·布莱尔12日在一场新闻发布会上说，最新数据显示，加拿大全境目前有431处在燃野火，其中208处处于失控状态。

　　加拿大通讯社援引布莱尔的话报道，今年以来加拿大的野火过火面积总计超过4.7万平方公里，使得今年成为进入21世纪以来该国野火火情最严峻的年份。尽管现阶段一些地方的情况已明显好转，但在西部地区、魁北克省和安大略省北部的一些地区，野火燃烧产生的烟尘仍令空气质量堪忧。

　　5月27日，加拿大不列颠哥伦比亚省东北部地区野火蔓延。新华社发（不列颠哥伦比亚省野火管理局供图）

　　布莱尔说，加拿大目前有约3万居民被疏散。相比之下，截至7日时，这一数字为2万出头。截至7日的数据还显示，加拿大有414处在燃野火，其中239处处于失控状态；各处野火过火面积总计约3.8万平方公里。

　　加拿大政府已派出数千人灭火，包括应急管理人员、高空作业专家和军人。目前还有近1100名国际消防员在加拿大各地帮助灭火，未来几天还将有来自葡萄牙、西班牙、智利等国的数百名消防人员加入灭火行动。（乔颖）

(责编：贾文婷、杨牧)

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