（一）

还记得美国一言不合就退群吗？反正，过去几年，全世界都看得目瞪口呆，美国退群退群又退群，口中还嚷嚷着：这个不公道的世界，老子不干了。

美国退出了TPP，留下日本等一堆小伙伴目瞪口呆傻傻站着；

美国退出了巴黎协定，让欧洲气得大骂特朗普不顾子孙后代死活；

美国退出了联合国教科文组织，为赖账5亿美元这种办法也真是绝了；

美国退出了联合国人权理事会，最注重人权的国家不想提人权了；

美国退出了万国邮政联盟，理由是优惠邮递费便宜了中国的淘宝卖家……现在呢？

美国觉得反悔了。最新的消息，美国又要求重新进群，申请加入联合国教科文组织，当然，中国也不客气，提了一个条件。为什么要重新进群？说来说去，还是因为我们中国。美国官员说得很明确，这次美国之所以要重返联合国教科文组织，是因为美国对“中国正在填补美国在教科文组织决策方面留下的空白”的担心，特别是在“为全球人工智能和技术教育制定标准”这一方面。什么意思？美国退群了，这便宜了中国，所以，胡汉三要杀回来了。要知道，2017退出联合国教科文组织时，美国领导人列举了三点不满：

第一，会费在不断增加（我就是想赖5亿美元了）；

第二，改革没进展（我的话没人听了）；

第三，对以色列有歧视（竟然这么欺负我的小弟）。说起来，这也不是美国第一次退出教科文组织。1984年，冷战正酣时，美国总统指责教科文组织在意识形态太亲近苏联，退群了；2003年，美国才重新加入教科文组织，但2017年，又退出了。感觉教科文组织都被折腾得一愣一愣的，美国，你玩什么呢？

气得当时的教科文组织总干事伊琳娜·博科娃，曾发表长篇声明，对美国退出表示“深切遗憾”，她连用了六个“我相信”：我相信，联合国教科文组织推进脱盲和教育公平的工作，是美国人民所共同赞成的。我相信，联合国教科文组织通过新技术促进学习的努力，是美国人民共同赞同的。我相信，联合国教科文组织促进科技合作，推进海洋可持续发展，是美国人民共同赞同的。我相信，联合国教科文组织促进言论自由并保护记者安全的努力，是美国人民共同赞同的。我相信，联合国教科文组织促进妇女权益，让她们成为改变者、和平缔造者，是美国人民共同赞同的。我相信，联合国教科文组织增强社会应对紧急状况、灾难和冲突的能力，是美国人民共同赞同的。教科文组织相信没用，关键是美国不相信。但山不转水转，教科文组织还在，美国现在以中国为理由，又要杀回来了。那以前气愤不已的三项条件呢？

别急，这真难不倒美国。我看到，美国官员表示，过去几年，教科文组织在“让中东议题的辩论非政治化和改革该机构的管理方面”，“取得了进展”。那美国就坡下驴吧。

按照流程，教科文组织7月就进行表决，是否同意美国重新进群。

（二）

会被否决吗？我的看法是，大概率不会，哪怕中国，也不会激烈反对。

毕竟，美国是世界上一个重要国家，美国回心转意，对教科文组织来说，总体也不是坏事。但中国郑重提了一个条件。我看到，中国驻联合国教科文组织代表杨进在发言中就说：美国两次从联合国教科文组织当中退出，对该组织的工作产生了负面影响。作为国际组织的成员是很严肃的事情，我们希望美国的这一次回归意味着其承认本组织的使命和目标，愿意认同真正的多边主义，推动国际合作。然后，他说：我们希望联合国教科文组织按照规章制度敦促美国及时缴纳欠缴的分摊会费、足额缴纳分摊会费。我们也希望美方承担起国际责任，履行义务，保证遵守国际规则的诚意，尊重国际法治的诚意。三点希望，其中一点，美国，你先缴纳6亿拖欠的会费。看视频，杨进发言，抑扬顿挫；三点希望，语重心长。考虑到美国退群进群的戏剧性效果，这个发言，看了真让人忍不住要笑。

嗯，当年是5亿美元，现在是6亿美元，美国，你先还钱来。

最后，怎么看？

还是三点吧。第一，不得不说，美国现在眼里只有中国。没办法，不管到哪儿，美国现在眼里都只有中国。好歹当年退群，还没提中国；但现在重新加入，中国明确是头号目标。

中国也要适应，这就是现在的美国。当然，美国也有焦虑，列明的一个理由，就是在“全球人工智能和技术教育制定标准”这方面，不能拱手让给中国。这也说明了中国的长足进步。但中国，不能骄傲，更要加油啊。

第二，不得不说，教科文组织成了新的博弈场。这是我最担心的，没有美国在群里，教科文组织好歹正常运行；美国回来了，那就难说了。

此前，对于美国有意重返教科文组织，外交部发言人毛宁就说：国际机构是开展国际合作的平台，不是推行地缘博弈的战场。如果美方真心客观评价中国在联合国教科文组织的积极作用，我们表示欢迎。顿了顿，她又说：但是，如果美方为了平衡、限制中方影响而重返教科文组织，只会让各方质疑美方是换汤不换药，仍旧把“美国第一”置于国际公义之上。唉，江山易改，本性难移，你觉得美国能改吗？

第三，不得不说，美国让世界看了一个大笑话。一言不合就退群，哪怕是联合国教科文组织；看不得中国就进群，理由是我要限制中国的影响。

国际大事，愣是被美国搞成了小孩子过家家。

这是一个负责任的大国吗？这个世界确实变了，美国已经不是原来那个美国，用一位朋友的话说，

在美国那里，现在绝不仅仅是“美国优先”的问题，而是追求永久的霸权至霸权。所有有可能对霸权有妨碍的，构成挑战的——无论是其它大国的复兴，还是昔日自己主导确立的国际规则、国际协议，甚至昔日的盟友，都必须铲除……这样的美国，会得逞吗？我不知道。但对中国来说，还是要淡定和自信，做好自己的事情，没什么大不了的；当然，胡汉三又回来了，该小心还是要小心。另外，美国，先把欠费补缴了，赶紧地。

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