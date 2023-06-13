新华社日内瓦6月12日电（记者陈斌杰 玛蒂娜·福斯）常驻瑞士的航空业顾问菲利普·迈耶日前接受新华社记者视频采访时表示，中国自主研发的大型客机C919折射出中国民航市场的巨大潜力。

迈耶是国际航空运输协会 (IATA)航空公司营销和机场业务管理教授。他表示，由中国商用飞机有限责任公司制造的C919客机“在乘客舒适度方面取得了成功”，中国制造商“已经证明他们可以设计飞机”。

5月28日，C919完成从上海到北京的首次商业航班飞行，标志着该机型正式进入民用航空市场。

“中国将比我们预想中更快成为全球最大民航市场。”迈耶说。

根据《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，未来20年，中国航空市场将接收9084架新机，价值约1.39万亿美元，其中单通道喷气客机6295架。到2040年，中国的机队规模将达到9957架，成为全球最大单一航空市场。

迈耶对中国民航市场的活力和潜力充满期待。他认为，中国游客的出行需求未来将呈现爆炸式增长，到2035年，中国每年将有10亿人次乘坐飞机旅行。

“我们必须在世界各地为再次迎接大量中国游客做好准备。”迈耶说。

据IATA报告预测，2023年全球将有43.5亿人次乘坐飞机出行，与2019年水平相差无几。

迈耶认为，与西方相比，中国具有劳动力成本优势，这是中国制造民航飞机的竞争力所在。他说，C919客机的诞生将给国际民航客机制造领域带来多样化选择。

(责编：崔译戈、刘叶婷)