新华社深圳6月13日电（记者梁希之、白瑜）第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会11日落下帷幕。伊朗的地毯、印尼的咖啡、巴基斯坦的玉器……走进展馆，观众既可以观赏精彩表演，还可以现场购买特色商品，领略浓郁的丝路风情。

自2004年在深圳正式创办以来，文博会展会规模、观众数量、国际化程度等不断攀升，成为推动中国文化产业发展的重要引擎、中华文化走出去的重要平台和扩大文化对外开放的重要窗口。

本届文博会吸引了50个国家和地区、超300家海外展商线上线下参展，数量和质量都恢复到疫情前水平，其中“一带一路”沿线国家和地区文化项目、产品参展踊跃。

第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上展出的活字印刷文创产品（6月8日摄）。新华社记者 梁旭 摄

欧洲文化创意馆首次亮相文博会“一带一路”国际馆，带来了法国设计师、比利时数字艺术和各种国际创意设计，主办方希望能有机会与设计之都深圳开启文化合作，携手打造联通中欧的全新人文平台。

“此次我们以欧洲文化创意馆之名首次参展文博会。”法国工业设计协会主席安娜·玛丽·萨赫格耶说，“现在不再是‘中国制造’，而是‘中国创造’，我看到很多中国的建筑设计、光线、材料的选择都很典型。”

萨赫格耶希望文博会以设计为纽带，推动中法两国在专业和公众领域共同探讨设计的价值，共同创建一个充满人文关怀的世界。

6月7日，观众步入第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会展馆。本届文博会突出交易功能完善、国际化水平提升、数字化应用、展示内容创新，打造富有成效的展示和交易平台，共有超3500家政府组团、文化机构和企业亮相。新华社记者 梁旭 摄

在文博会数字文化馆智慧广电展区，深圳影业公司与香港亚洲电视控股有限公司正式签约，开启“寻找他乡的故事”全球华人短视频征集活动。活动一方面展现“一带一路”沿线国家的文化特色，促进国际文化的融合与交流，另一方面挖掘全球华人的家国情怀、命运变迁等故事，发挥影像作品的力量，推动中华文化走向世界，助力中国影视产业国际化发展。

香港亚洲电视控股有限公司副总裁邢伟军表示，在今年适逢“一带一路”倡议十周年之际，希望通过“寻找他乡的故事”这个经典IP的重启，将精彩的华人故事在“新丝绸之路”上进行多维度呈现，为中国与世界的友好交流、共同发展谱写下更多动人旋律，推动中国文化产业国际化发展。

观众在第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上参观选购（6月9日摄）。新华社记者 梁旭 摄

伊朗参展商马迪为本次文博会带来了颇具波斯风情的手工艺品和食品。“这是我们第二次来参加深圳文博会，我们这一次带的是地毯、地毯画等工艺品，还有藏红花，希望更多的观众和消费者了解到我们的伊朗文艺产品。”

尼日利亚青年约瑟夫作为采购商第一次来到中国参加文博会。约瑟夫从事纺织工业，他希望能够在中国找到面料领域的合作商，通过技术研发等方面合作，一起开拓国际市场。

约瑟夫说，自己是第一次来到文博会，这里的文化、人民和美丽的城市，让他觉得非常美好，“我们期待与中国进行实际合作，以进一步促进我们的合作和业务。”

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