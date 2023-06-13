新华社利雅得6月12日电 通讯：中阿人士对“共创繁荣”的商业合作前景充满信心

新华社记者段敏夫 杨依然 王海洲

“利雅得的天气很热，但是比天气更热的是中阿企业家参会的热情。”中阿合作论坛第十届企业家大会暨第八届投资研讨会11日至12日在沙特阿拉伯首都利雅得举行，中国华大集团首席执行官尹烨刚踏入会场就发出这样的感慨。

本次大会以“中阿携手、共创繁荣”为主题，吸引来自20余个国家的逾3000名代表参会。与会中阿官员、企业家纷纷表达对中阿商业合作前景的信心与期待。

黎巴嫩经贸部长阿明·萨拉姆告诉记者，本届企业家大会将进一步促进“一带一路”倡议在阿拉伯国家落地生根。中阿官员、企业家齐聚一堂，共享投资机遇，中阿合作也将迎来新的起点。

中国银行迪拜分行副行长喻瑾表示，此次企业家大会是中阿双方落实首届中阿峰会重要成果、深入开展交流合作的重要契机。作为金融企业代表，中国银行希望借助这一平台充分展示中行国际化优势，对接中阿企业金融服务需求。

沙特企业家迈沙里·达希勒在会场主展厅的展台前一一驻足，时而与沙特同行交流经验，时而同来自中国的贸易伙伴洽谈合作。“本届大会对中阿企业家来说是一个难得的机会，为我们交流经验、共享合作机遇搭建了平台，希望今后有更多机会同来自中国的贸易伙伴接触，我们也欢迎中国朋友来沙特投资。”达希勒告诉记者。

大会期间，中国民营企业威胜信息同沙特丝路产业服务公司签署了产能合作备忘录。“我们将有机会深度参与沙特智慧能源和智慧城市建设项目，为沙特的基础设施建设贡献中国智慧，提供中国方案。”威胜信息董事长李鸿说。

本届大会围绕贸易、金融、基础设施、能源、绿色产业等议题展开交流研讨，与会代表对凝聚商业共识、增进务实合作充满期待。

沙特工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫在接受记者采访时强调，虽然投资本身就意味着可能面临风险，但沙中两国政府有足够的诚意和意愿应对潜在的风险与挑战，沙方也将为包括中国在内的全球投资者提供良好的投资环境。

喻瑾表示，中阿金融合作在能源转型、绿色金融、人民币国际化等领域具有广阔发展前景。中国银行将依托全球化经营布局和外汇外贸专业优势，推动共建“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”，为构建更加紧密的中阿命运共同体贡献力量。

尹烨指出，华大集团十多年前就和阿拉伯国家在椰枣、骆驼基因组项目中开展合作，双方合作有着深厚基础。随着首届中阿峰会的成功召开，在中阿元首的战略引领下，中阿发展战略持续深入对接，相信双方在精准医学、绿色科技等高科技领域会有更加广阔的合作空间。

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