新华社东京6月13日电 专访：美债务上限法案难消世界对美国“不安感”——访日本无限合同会社首席经济师田代秀敏

新华社记者钟雅 李光正

本月初，美国总统拜登签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，本轮美债危机暂告缓解。对此，日本无限合同会社首席经济师田代秀敏日前接受新华社记者专访时表示，债务上限法案难以消除世界对于美国债务问题的“不安感”。

田代说：“该法案以民主党削减开支为代价，共和党人尝到把债务上限作为政治工具的甜头。未来，这种操作还会继续。当执政党不能满足削减财政开支要求时，美国政府就会出现债务违约。”

田代认为，美债问题的根源在于美元霸权，只要美国从外国借入的是美元，就可以通过大量印刷美元直接偿还外债，稀释外债负担，“形成美国以极低成本借贷、举债成瘾的可怕体系”。

田代表示，美债危机暴露美元霸权本质，美国将债务上限问题当作党争工具是对债权国的不负责任。

他认为，把债务上限作为党争工具，会对经济产生恶劣影响。短期内，造成汇率与股价剧烈震荡。长期看，将动摇世界对美债的信心，一旦大量持有者选择抛售，美债价格必将大跌。

“美国一直以来都犯了一个巨大错误，即认为有美元霸权兜底，美债就不愁卖。而此次美国债务上限危机再次向世界暴露了美债的高度不稳定性，给美国狠狠上了一课。”田代说。

“美国过度依赖超高债务的霸权模式，不是能否维持下去的问题，而是何时维持不下去的问题。”他说。

据美国财政部数据，美国联邦债务规模已从1990年的3.2万亿美元，一路飙升至如今逾31.4万亿美元，占美国国内生产总值的比例已经超过120%。

田代表示，在美国政府债台高筑的当下，拜登政府还在为贸易保护主义与“脱钩断链”砸钱，向在美国本土制造半导体与电动汽车的企业提供巨额补贴等，进一步加重财政负担。

他认为，美国应以谨慎负责的态度处理美债问题，确保债权国利益不受损害。

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