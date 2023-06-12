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数千名韩国渔民集会反对日本核污染水排海

2023年06月12日21:59 | 来源：新华网
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　　新华社首尔6月12日电（记者陆睿　杨畅）来自韩国各地的数千名渔民12日在首尔国会议事堂附近举行大规模集会，强烈反对日本福岛核污染水排海，同时敦促韩国政府积极保护韩国渔民权益。

　　集会由韩国渔民会总联盟和市民团体“阻止日本放射性污染水排海全国行动”共同主办。主办方向媒体表示，韩国政府一再对日本筹备核污染水排海计划放任不管，如果核污染水排海成为现实，韩国约10万渔民的生计将遭受严重冲击。

　　据主办方统计，约3000人参加当日集会。集会者手举“反对福岛核污染水排海”等横幅标语，现场高喊“日本政府立即停止福岛核污水排海计划”等口号。

　　来自釜山、全罗南道等地的渔民代表发言说：“如果日本一意孤行、坚持实施核污染水排海计划，受害的将是太平洋里的所有生命和依靠大海生活的所有渔民。”参与集会的渔民还表示，向大海排放核污染水违反了《联合国海洋法公约》，他们敦促韩国政府就此向国际海洋法法庭提起诉讼，同时要求日本采取混凝土固化等更为安全的方式来处理或长期保存核污染水。

　　来自韩国全罗南道丽水市的渔民金光植在接受记者采访时说：“所有韩国国民都清楚核污染水对身体有害。如果福岛核污染水如日本政府说的那样是安全的，比起排入大海，日本不如将其保存在境内。”他希望韩国政府能够阻止日本向海洋排放核污染水，保护渔民利益。

　　日本政府2021年4月13日决定，将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海。今年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。

(责编：贾文婷、杨牧)

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