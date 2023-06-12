新华社喀土穆6月12日电 为期24小时的停火在当地时间11日早6时到期后，苏丹武装部队与快速支援部队在首都喀土穆等多地再次交火。

停火期间喀土穆保持平静。然而11日早上停火期满后，冲突双方立即再次发生交火。目击者称，在喀土穆中心区和郊区发生了“重炮轰击”，在喀土穆西部和南部不同地区也发生了冲突。

据沙特阿拉伯《中东报》报道，苏丹武装部队11日发动空袭，而快速支援部队则大量使用地面防空炮火予以回应。交火造成至少两人死亡，部分建筑物受损。喀土穆第二大天然气及燃料仓库在双方交战中被击中起火，升起浓烟。

据沙特阿拉比亚电视台报道，沙特和美国11日对苏丹冲突双方在停火期结束后立即恢复暴力行为深表遗憾，呼吁立即停止暴力行为，并表示愿再次调解以重启苏丹停火谈判。

自4月15日苏丹爆发武装冲突以来，冲突双方已多次实行短暂停火。5月20日，双方在沙特红海港口城市吉达签署为期7天的停火协议。5月29日，双方同意将停火协议延长5天。6月9日，苏丹冲突双方在沙特和美国调解下达成为期24小时的停火协议。（参与记者：陈梦阳、罗晨）

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